Когда колядовать, щедровать и посевать в Украине по новому календарю: даты и особенности празднований

Украинские зимние праздники богаты давними традициями, которые определяют, кто, когда и как должен колядовать, щедровать и посевать.

В Украине на рождественско-новогодние праздники издавна существовали традиции колядования, щедрования и посевания. Они отличаются определенными обрядами, которые каждый украинец должен помнить. Когда колядуют, щедруют и засевают по новому календарю – читайте далее в эксклюзиве ТСН.ua.

Рождественские песни

"Сею-сею-посеваю, с Новым Годом вас поздравляю!" Украинские зимние праздники богаты давними традициями. Издавна народ отмечал их песнями, танцами и гуляниями в причудливых нарядахе. До наших дней сохранились колядки, щедривки и посевалки – праздничные песни, которые исполняют дети.

С сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый юлианский календарь. С тех пор изменились даты, когда колядуют, щедруют и посевают.

Когда колядуют в Украине

Сегодня традиция колядования связана с Рождеством, которое по новому календарю отмечают 25 декабря. Вот почему многие красивые колядки воспевают рождение Иисуса. Колядовать можно не только в сам праздник, но и в сочельник 24 декабря. Обрядовые песни могут петь дети любого пола и возраста.

В колядках принято желать крепкого здоровья и достатка хозяевам, хвалить их быт и выпрашивать гостинец. Как правило, чем длиннее и красивее исполнена песня, тем большую награду получают колядники.

"Традиция колядовать происходит еще от дохристианских времен и имеет языческие корни. Издавна у наших предков был праздник, который посвящали дню рождения сына языческой богини красоты и любви. Его звали Коляда. По преданию, он появился на свет в самую длинную ночь года, в День зимнего солнцестояния (по старому календарю это было 6 января)", – говорится в материале ТСН.ua.

Сегодня часто спрашивают, можно ли колядовать девушкам и взрослым? Да, можно! Хотя по традиции колядовали в большинстве парни, но церковь не запрещала женщинам участвовать в этом действе. Колядовать можно всем желающим. А на Гуцульщине было традицией принимать в группу колядников музыкантов, особенно скрипача.

После окончания коляды нужно обязательно добавить слова "Христос родился", а хозяева отвечают "Славим его!".

Рождественские традиции в Украине

Для верующих Рождество – это особая дата, когда Иисус Христос, ставший Спасителем человечества, родился, придя на землю, чтобы искупить грехи всех людей. Его матерью была Дева Мария, которая, по Евангелию, зачала сына от Святого Духа.

Она, вместе со своим мужем Иосифом, жила в Назарете. Однако когда она была уже на последних месяцах беременности, им пришлось ехать в Вифлеем на перепись населения.

Из-за переписи населения в городе было очень много людей, поэтому Иосиф с Марией не смогли найти себе комнату, чтобы переночевать. Временное убежище они нашли в небольшой пещере, где пастухи часто укрывались от непогоды. Там произошло чудо – Дева Мария родила сына, которому суждено было стать Сыном Божьим.

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Ангел сразу принес радостное известие пастухам, поэтому они первыми пришли поклониться Иисусу Христу. Над Вифлеемом также засияла яркая звезда, указавшая путь к Спасителю. Вслед за пастухами, следя за светом звезды, в пещеру пришли волхвы (мудрецы), которые принесли маленькому Иисусу дары: миро, ладан и золото.

Для украинцев Рождество всегда было семейным праздником, поэтому большинство обрядов этого периода проводились исключительно в очень узком семейном кругу. В первую очередь вся семья собиралась вместе за одним столом.

Празднование Рождества начиналось еще накануне, 24 декабря. Это – Сочельник. С появлением первой звезды нужно было сесть за праздничный стол, на котором обязательно стояло 12 постных блюд: кутья, блины, постный борщ с клецками, голубцы, тушеная капуста, грибы, рыба. Блюда отличались в зависимости от региона, но кутья всегда являлась важной частью празднования.

Существовало даже поверье, что человек будет круглый год скитаться, если не отпразднует Рождество дома. А еще в этот день не ссорились. Даже если с кем-то вы уже побили горшки, нужно было примириться.

Особое место во время празднования Рождества занимал дидух. Это сноп из пшеницы или ржи, который украшали высушенными цветами, специально сплетали и ставили в красном углу — там, где висели иконы.

Что нужно и нельзя делать на Рождество

Весь цикл рождественско-новогодних праздников был чрезвычайно важен для украинцев. Поэтому от Сочельника на 12 дней запрещался любой физический труд. Можно было только ухаживать за скотом и готовить еду. Также не разрешалось одалживать или давать взаймы деньги. Была такая логика: как встретишь год, так его и проведешь. Поэтому никто не хотел жить целый год с финансовыми проблемами.

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Интересная традиция была связана с тем, чтобы звать на Сочельник всяческую нечисть. Наши предки приговаривали: "Если не придешь теперь, чтобы весь год не приходил, за морем твой ужин".

Также на Рождество ходили колядовать. Крестьяне переодевались в разных персонажей, ходили от дома в дом и пели обрядовые песни — колядки.

Когда щедруют в Украине

А вот Щедрый вечер украинцы празднуют в канун Старого Нового года, 31 декабря. Его не стоит путать с Сочельником. На Щедрый вечер праздничный стол принято украшать вкусными блюдами. Уже разрешаются не только постные угощения, как 24 декабря.

У наших предков существовала традиция на Щедрый вечер ходить по домам и петь щедривки. Обязательно в праздничных песнях должны быть слова с пожеланиями счастья и полной чаши хозяевам.

Ранее традицию щедровать связывали с циклами Луны, влияющими на урожай. Считалось, что щедрователи помогают хозяевам получить хороший урожай в следующем году, поэтому им давали денег и вкусную еду.

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В Киевской области традиционно "водили Козу". Для этого организовывалось театральное действо со следующими персонажами: Дедом, Козой, Врачом, Стрельцами-молодцами, Цыганкой. Велись шутливые диалоги, под которые Коза "умирала". Она не оживала, пока хозяин не угостит ее чем-нибудь вкусным.

Важно, что щедривки могла петь только молодежь. Чаще всего ходили по домам именно девушки. Обряд сопровождался переодеваниями и весельем. И связывали его с легендой о Василе и Маланке. Маланка была сестрой Луны, которую похитил Змей. Богатырь Василь освободил ее, за что она его полюбила.

Когда засевают и кто может это делать

Засевание было последним обрядом рождественских праздников. Он проводился 1 января, на Старый Новый год (Василя). В нем запрещалось участвовать девушкам и женщинам. Засевать могли только мальчики и мужчины.

По традиции, 1 января нужно было прийти в гости рано утром, желательно еще до восхода солнца. Первому посевальщику всегда дарили щедрые подарки, часто деньги. Посевальщик приносил с собой пшеницу и рожь, а затем рассевал их по полу.

Это действо сопровождалось особой песней "Посевалкой". Зерно ни в коем случае не собирали до заката. Считалось, что чем больше будет посевальщиков, тем богаче и щедрее станет новый год.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Когда колядуют, щедруют и посевают в Украине по новому календарю? Называем даты!

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