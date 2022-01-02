Когда колядуют, щедруют и засевают в Украине: эти даты нужно запомнить

Когда колядуют, щедруют и засевают в Украине: эти даты нужно запомнить

В Украине на рождественские праздники издавна существовали традиции. колядование, щедрование и засевание. Они отличаются определенными обрядами, которые каждый украинец должен помнить. Когда колядуют, щедруют и засевают – читайте в материале ТСН.ua.

Следует отметить, что колядки, щедривки и обряды посева несут в себе особое сообщение. Издавна они играли роль поздравлений с Рождеством и другими новогодними праздниками хозяевам дома. Следует помнить, что все эти обряды совершаются в определенный период.

Когда колядуют в Украине

Сегодня традиция колядования связана с Рождеством и Сочельником, христиане восточного обряда празднуют 6 и 7 января. Но если спрашивают, когда колядуют, какого числа, то утверждать однозначно нельзя. В некоторых регионах Украины (например, на востоке Ивано-Франковской области) колядовать начинают еще 6 января, на Сочельник.

В других регионах Украины колядируют с 7 января до Василия, 14 января.

Готовиться к колядованию молодые люди начинали еще с 4 декабря (Введение в Храм Пресвятой Девы Марии). Для этого разучивали колядки, а также создавали "звезду". Традиционно для колядования собирались в группы. Во главе ее шел звездочет, который нес "Вифлеемскую звезду". Также должен быть звонарь, чтобы своим звонком извещать хозяев дома о приходе колядников.

Кое-где разрешали колядовать вплоть до 15 февраля (Сретение), хотя в большинстве случаев все же пели рождественские песни в Крещение (19 января). Существовало поверье, что в этот день "коляду расстреливают на льду". Потому что часто во время освящения воды охотники стреляли из ружей в воздух. Это означало, что рождественские праздники закончились.

Интересно, что традиция колядовать происходит еще от дохристианских времен и имеет языческие корни. Издавна у наших предков был праздник, посвященный дню рождения сына языческой богини красоты и любви. Его имя было Коляда. По преданию он появился на свет в самую длинную ночь года, в День зимнего солнцестояния (по старому календарю это было 6 января).

Сегодня часто спрашивают, можно ли колядовать девушкам или взрослым? Да, можно! Хотя по традиции колядовали в большинстве парни, но церковь не запрещала женщинам участвовать в этом действе. Колядовать можно всем желающим. После окончания коляды нужно обязательно добавить слова "Христос родился", а хозяева отвечают "Славим его!". На Гуцульщине было принято в группу колядников принимать музыкантов, особенно скрипача.

Когда щедруют в Украине

Щедрый вечер украинцы празднуют в канун Старого Нового года, 13 января. Его не стоит путать со Сочельником. На Щедрый вечер праздничный стол следует украшать вкусными блюдами. Уже разрешаются не только постные продукты, как 6 января.

У наших предков существовала традиция 13 января ходили по домам и петь щедривки. Обязательно в праздничных песнях должны были быть слова с пожеланиями счастья и полной чаши хозяевам.

Ранее традицию щедровать связывали с циклами Луны, влияющими на урожай. Считалось, что щедровщики помогают дому получить хороший урожай в следующем году, а потому им давали денег и вкусную еду. В Киевской области традиционно водили Козу. Для этого организовывалось театральное действо с такими персонажами: Дедом, Козой, Доктором, Стрельцами-молодцами, Цыганкой. Велись шутливые диалоги, под которые Коза умирала. Она не оживала, пока хозяин не угостит ее чем-нибудь вкусным.

Кто может щедровать? Щедровки могли петь только молодые люди, чаще всего ходили по домам именно девушки. Обряд сопровождался переодеванием и весельем. И связывали его с легендой о Василии и Маланке. Маланка была сестрой Луны, которую похитил Змей. Богатырь Василий уволил ее, за что она его полюбила.

Когда засевают и кто может это делать

Засевание было последним обрядом рождественских праздников. Он проводился 14 января, на Старый Новый год (Василия). В нем запрещалось участвовать девушкам и женщинам. Засевать могли только мальчики и мужчины.

По традиции 14 января нужно было прийти в гости ранним утром, желательно еще до восхода солнца. Первому посевщику всегда дарили щедрые подарки, часто деньги. Посевальщик приносил с собой пшеницу и рожь, а затем рассевал их по полу. Это действо сопровождалось особой песней "Посевалкой".

Зерно ни в коем случае не собирали до заката. Считалось, чем больше будет посевальщиков, тем богаче и щедрее станет новый год.

Читайте также: