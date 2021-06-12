Комаровский рассказал, когда коронавирус снова атакует Украину

Комаровский также рассказал, что сможет стабилизировать ситуацию с COVID-19 и что важно делать для профилактики заболевания.

Коронавирус в Украине не отступает и ситуация с заболеваемостью ухудшится уже этой осенью. Такое мнение высказал известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в интервью изданию "Гордон".

Также читайте Куда исчезает коронавирус в Украине и чего ожидать летом 2021 года

"Коронавирус сейчас никуда не отступает, он просто ждет удобной ситуации. Он придет, как только мы закроем окна. Это будет в октябре", — сказал Комаровский.

По его словам, ученым уже удалось изучить эпидемиологии коронавируса. Он отметил, что вирус переносится на сотни метров благодаря потокам воздуха.

"Вирус, попадая в вентиляционные системы, может переноситься из одной комнаты в другую. Поэтому главное в профилактике, как оказалось, не маски, хотя они нужны, не перчатки, которые нужны, но практически бесполезны, а именно активная вентиляция помещений и общение на свежем воздухе", — сказал медик.

По мнению Комаровского, чтобы стабилизировать ситуацию с заболеваемостью, необходимо вакцинировать не менее 70% населения.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 1 июня зафиксировано 2137 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 163 человека, еще 12 085 выздоровели.

Коронавирус в Украине: чуть больше тысячи граждан получили положительные тесты в воскресенье

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку