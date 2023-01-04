Когда крестить ребенка в 2023 году: даты, которые лучше всего подходят для совершения таинства

В какой день можно крестить ребенка в 2023 году? Можно ли крестить ребенка в пост или по большим церковным праздникам? Эти вопросы интересуют многих православных родителей. И ТСН.ua помогает разобраться с ними.

Рано или поздно все православные родители задумываются над тем, чтобы окрестить новорожденного ребенка. Благодаря таинству крещения малыш получает духовную защиту, без которой она остается уязвимой ко злу и не может попасть в Небесное Царство. А еще некрещеные люди не могут участвовать в различных церковных ритуалах, например венчаться или причащаться.

Во время крещения ребенок получает еще одно церковное имя в честь того святого, который будет выступать его хранителем в течение всей жизни. Можно оставить и мирское имя, если оно входит в святцы. Многие родители именно так и поступают.

В какие дни можно крестить ребенка в 2023 году

В Церкви нет запрещенных для крещения дней. Поэтому если вас интересовал вопрос, можно ли крестить ребенка в пост или на Троицу, ответ один: можно. Священник будет рад совершить таинство в любой день в неделе. Можно крестить ребенка даже на Рождество или Пасху. Если у вас есть желание.

Однако к дате лучше подходить практически. Например, по большим праздникам часто бывают большие очереди, поэтому священник просто физически может не успеть провести обряд. Рекомендуется все же откладывать крещение на немноголюдный день. Удобно крестить ребенка по выходным, ведь родителям и крестным не нужно идти на работу. А церковные службы часто продолжаются не так долго.

Когда лучше крестить ребенка: выбираем возраст

В какие дни крестить ребенка? / Фото: Pexels

В Библии сказано, что таинство крещения лучше совершать в том возрасте, когда человек уже полностью понимает всю его суть. Многие христианские семьи крестились уже во взрослом возрасте. Даже сам Иисус Христос принял крещение, когда ему было уже 30 лет. В современном мире чаще крестят младенцев.

Ребёнка крестят в храме минимум после 40 дня рождения. До этого возраста Церковь не рекомендует совершать таинство. Однако если вас интересует, можно ли крестить ребенка до 40 дней. Тогда ответ: да, но при условии, если она очень сильно болеет. Однако после 40 дня рождения крестить уже можно в любом возрасте. При этом священник не откажет совершить обряд, даже если ребенок уже подросток, или перед ним взрослый человек.

Крестные родители: кто может и не может ими быть

Крестные отец и мать становятся духовными наставниками крестника, они берут важную задачу воспитывать его в церковной вере, помогать на жизненном пути и наставлять на правильные поступки. Следует отметить, что в православии ребенок может иметь как двух крестных, так и одного. Однако он должен быть того же пола, что и ребенок. Церковь выдвигает определенные требования к крестным родителям. В частности, не могут крестить ребенка:

несовершеннолетние;

родители ребенка;

не православные и нехристиане;

монахи.

Некоторые требования не являются обязательными, но их часто можно услышать среди людей. Например, пытаются взять крестных, которые не связаны кровью с ребенком (не являются его родственниками), а крестные отец и мать не должны быть супругами.