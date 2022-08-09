Когда лучше копать картошку в 2022 году чтобы она хорошо хранилась

Для того чтобы собранный урожай хорошо сохранялся, нужно определить сроки, когда начинать копать картофель. Дело в том, что сроки когда начать копать картофель зависят от многих факторов, таких как, например, сорт картофеля, погодные условия, время посадки картофеля, правильность ухода за ним. Как определить, что картофель нужно копать, когда копать молодой картофель, когда для хранения, когда собирать картофель по лунному календарю, читайте в материале ТСН.ua

Когда выкапывать молодой картофель?

Несколько признаков по которым можно определить, что молодой картофель можно копать:

Картошка уже отцвела.

После цветения прошло около двух недель.

Листья картофеля начали желтеть, появились желтые прожилки.

Для длительного хранения через тонкую кожуру молодой картофель не годится, поэтому съедать после уборки его нужно в ближайшее время.

Когда выкапывать картофель для хранения?

Считается, что лучшее время для выкапывания картофеля для хранения - это первые дни сентября. Картофель желательно выкапывать в сухую и солнечную погоду.

Чтобы определить, когда копать картофель, нужно следить за ботвой. Лежачая ботва считается первым признаком того, что картофель можно выкапывать. Еще один признак — ботва начала желтеть и сохнуть. Для начала проверьте готовность картофеля – выберите кусты с разной степенью высыхания ботвы и выкопайте их. Если кожура на клубнях плотная, а большинство картофелины отделились от куста, можете выкапывать все остальные.

Для картофеля с зеленой ботвой время выкапывания еще не наступило. Если ботва остается мясистой и зеленой, это значит, что к нему продолжают поступать питательные вещества, которых, возможно, не хватает клубням. Чтобы не гадать, лучше выкопать один или несколько кустов и проверить толщину и крепость картофельной кожуры. Часть картофеля может иметь зеленую ботву из-за того, что для посадки выбирался неоднородный материал.

Как лучше копать картошку

За неделю до выкапывания картофеля ботву лучше скосить и сжечь, золу, которая при этом образуется, использовать для подкормки растений и раскисления почвы.

Чем копать картошку? Если использовать лопату, можно сильно надорвать спину. Поэтому копать картофель лучше вилами. Воткните их в землю на расстоянии примерно 15–20 сантиметров от основания куста и аккуратно переворачивайте землю. Затем пошевелите землю с краев ямки – некоторые клубни могут быть там. Посеченный и порезанный картофель отберите отдельно, так как хранить его все равно нельзя.

Альтернатива копанию вилами и лопатой – мотоблок. Выкапывание картофеля мотоблоком имеет преимущества, если картофель сажали с помощью мотоблока, тогда расстояние между посевами такое, что колеса не наезжают на соседнюю лунку.

Перед тем как убрать картофель из грядки на хранение, его необходимо просушить. Если почва песчаная, а погода сухая и теплая, можно сделать это прямо на поле, рассыпав картошку тонким равномерным слоем. Если влажная погода, урожай лучше просушить под искусственным навесом.

Чтобы кожура картофеля немного окрепла, выложите клубни в один слой на газету, лотки или картон в прохладном темном месте с температурой от 10 до 15 °C с высокой влажностью и хорошей вентиляцией на одну-две недели. Это поможет коже растолстеть и продлит срок хранения клубней. За это время можно будет обнаружить плохие клубни.

Перед тем как отправить картофель на хранение, посортируйте его – поврежденные клубни отдельно, целые и отборные также отдельно. Место хранения должно иметь температуру от 4,5 до 7 °С. Регулярно проверяйте клубни и удаляйте любые признаки гниения или высыхания.

Когда копать картофель по лунному календарю 2022 года

Благоприятные дни для уборки картофеля в августе 2022 года — 15 - 21 августа, 25, 30 и 31 августа 2022 года. Это даты по лунному календарю, кроме того нужно учитывать, когда клубень высадили и регион посадки. Можно копать и в другие дни, за исключением запрещенных дней для посадки.

Не стоит копать картошку 12, 26, 27 и 28 августа 2022 года.

Благоприятными по лунному календарю днями в сентябре и 2022 году специалисты считают следующие: 1-5, 7-12, 15-21, 23-26 и 29-30 сентября.

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