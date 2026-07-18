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Когда лучше пересекать границу: пограничники назвали время без очередей
В Государственной пограничной службе Украины советуют пересекать границу в будние дни и утром. Именно в это время на большинстве пунктов пропуска очереди минимальны или вообще отсутствуют.
В Государственной пограничной службе Украины рекомендуют планировать пересечение границы на утренние или поздние вечерние часы, когда нагрузка на пункты пропуска наименьшая.
Об этом в эфире День.LIVE сообщила представитель Западного регионального управления ГПСУ Светлана Бурда.
«Для автомобилистов оптимально выезжать из Украины в будние дни, а возвращаться — в выходные, когда очереди обычно меньше», — сказала она.
Спикер также рассказала о сезонных изменениях в интенсивности движения через государственную границу.
«Июнь характеризовался преимуществом выезда над въездом. В конце месяца мы уже наблюдали изменение тенденции. В июле пассажиропоток ожидается примерно 50 на 50 с возможным небольшим преимуществом выезда из Украины. А уже в августе будет преобладать въезд в Украину над выездом», — добавила Бурда.
Ранее в ГПСУ объяснили, как граждане могут получить штамп в паспорте о пересечении государственной границы на фоне уведомлений об усилении в отдельных европейских странах требований к подтверждению легального пребывания украинцев.