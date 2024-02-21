Когда могут быть готовы рамочные условия для переговоров по вступлению Украины в ЕС

В начале лета могут быть готовы рамочные условия для переговоров с Украиной о вступлении в Европейский Союз.

В этом убеждена президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, об этом она заявила на пресс-конференции в Брюсселе.

“У нас отличный прогресс в процессе скрининга. Это очень хорошо. Мы все еще работаем над переговорной рамкой. Допускаю, что она не будет готова к европейским выборам – уже после, потому что я вижу развитие разных переговорных позиций. Это займет время, но я думаю, что где-то в начале лета мы будем готовы”, — сказала фон дер Ляен.

Напомним, что страны-члены ЕС могут закупать боеприпасы для Украины вне блока.

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