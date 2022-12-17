Когда может быть повторное наступление оккупантов на Киев: генерал ВСУ спрогнозировал

Украина готовится к тому, что войска России снова могут попытаться вторгнуться с севера. Одним из возможных сценариев является повторная атака в конце февраля.

Об этом заявил генерал-майор Вооруженных сил Украины, командующий Оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ Андрей Ковальчук в интервью британскому Sky News.

Говоря о возможных вариантах нового нападения оккупационных войск, Ковальчук допустил вероятность вторжения российских войск через Беларусь на северную границу Украины, как маршрут оккупантов для наступления на Киев.

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Впрочем, генерал ВСУ подчеркнул, что украинские защитники готовятся отбивать потенциальную атаку врага и того, что "россияне просто зайдут" не будет.

"Мы рассматриваем возможное наступление со стороны Беларуси в конце февраля, возможно позже... Мы готовимся к этому. Мы расследуем. Мы смотрим, где они накапливают силы и средства", — сказал Ковальчук.

Командующий оперативным командованием "Юг" предупредил, что самые ожесточенные бои еще могут быть впереди и для отвоевания территории украинским воинам понадобится более мощная поддержка со стороны западных союзников.

"Да, мы предполагаем такие варианты, такие сценарии. Мы к этому готовимся. Мы живем с мнением, что они снова будут наступать. Это наша задача", — сказал Ковальчук, отвечая на вопрос журналиста, могут ли войска РФ снова попытаться вторгнуться в Украину. с севера, востока или юга.

На вопрос о возможной полной мобилизации в РФ генерал-майор Ковальчук сказал:

"Я думаю, что Путин думает об этом. И мы не можем исключать такой вариант. Надо быть к этому готовым. Я считаю, что наша позиция и позиция наших партнеров сегодня должны быть четкими. Если Путин проведет полную мобилизацию, наши партнеры будут готовы предоставить нам все силы и средства, чтобы остановить не 300-тысячную, а миллионную армию».

Что происходит в Беларуси

13 декабря в Беларуси началась внезапная "проверка боевой готовности" Вооруженных сил страны по поручению Лукашенко, поддерживающего Путина в войне против Украины.

Кроме того, режим Лукашенко начал вызывать медиков к военкоматам и вручать им повестки.

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Через несколько дней белорусских военных, принимавших участие во внезапной "проверке боевой готовности", перебросили от украинской границы обратно в места постоянной дислокации.

Учитывая последнюю активность в Беларуси в обществе возникли опасения из-за возможного нового возможного наступления. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что РФ готовит около 200 тысяч новых военных и что у него нет сомнений, что армия РФ предпримет еще одну попытку наступления на Киев.

Президент Владимир Зеленский говорит, что оккупанты одержимы местью и они никогда не отказывались от идеи захватить всю территорию. Впрочем, по его словам, важно то, способны ли войска РФ на это.

"И способны ли мы справиться с этим? Но я уверен, что их желание добиться этого все еще есть", – заявил Зеленский.

Военный эксперт Сергей Грабский также считает, что Россия готовится к реваншу и может пойти в большое наступление зимой-весной 2023 года. В этом контексте он рассматривает направление Беларуси достаточно приоритетным.

Впрочем, если войска Лукашенко примут участие в войне против Украины — это уничтожит последний шанс сохранить самостоятельность и независимость Беларуси, говорит генерал-майор СБУ Виктор Ягун. По его мнению, российское военное командование использует белорусские подразделения как пушечное мясо — в первых рядах наступления. Если они не сдадутся в плен, то будут уничтожены.

"Когда белорусы перейдут границу Украины, а если это произойдет, то может быть в конце января или начале февраля, тогда это уже будет окончательное решение, которое раз и навсегда закроет в ближайшее время такое явление как независимость Беларуси", — подчеркнул экс-замглавы СБУ.

Между тем, в США утверждают, что пока не видят признаков повторного наступления россиян на Киев. Там заверили, что будут внимательно следить за ситуацией в ближайшее время.

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