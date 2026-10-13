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Дата публикации
Категория
Украина
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Когда может закончиться война: экс-главком Александр Сырский назвал главные условия

Прогресс на пути к миру будет также определять устойчивость Украины и поддержку союзников.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Александр Сырский

Александр Сырский / © ТСН.ua

Бывший Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что война в конечном итоге завершится переговорами, однако их результат будет напрямую зависеть от ситуации на поле боя и способности Украины сдерживать российскую армию.

Об этом он заявил в интервью BBC.

Отвечая на вопрос, побеждает ли Украина сейчас или проигрывает в войне, Сырский отметил, что однозначно оценить ситуацию невозможно.

По его словам, война – это не только противостояние армий, но и соревнование технологий, промышленных и финансовых возможностей государств, а также поддержка их союзников.

«Я не мог бы так однозначно сказать, побеждает или проигрывает. Уже сам факт того, что мы сдерживаем это нашествие, которое, вы же знаете планы, может развернуться и пойти на Европу — это уже подвиг нашего государства и подвиг всего украинского народа», — сказал Сырский.

Как может закончиться война

По мнению Сырского, все войны завершаются политическими переговорами, но позиции сторон за столом переговоров определяются результатами боевых действий.

«Все войны когда-то заканчиваются, и это делают политики путём ведения переговоров. Все эти переговоры базируются на результатах ведения боевых действий, поэтому роль армии в результатах этих переговоров является определяющей», — заявил он.

Сырский объяснил, что переговоры могут проходить совершенно по-разному в зависимости от ситуации на фронте. Одно дело — вести их на фоне отступления и ухудшения положения, и совсем другое — когда противник не имеет существенного преимущества и несет большие потери.

По его словам, Россия ежедневно теряет примерно 1,5 тысяч военнослужащих.

"Поэтому все переговоры, конечно, зависят от успеха ведения боевых действий", - подчеркнул Сырский.

Когда возможен прогресс в переговорах

Назвать конкретный срок возможного завершения войны Сырский не стал.

По его словам, прогресс в достижении мира зависит от многих факторов, прежде всего, от устойчивости украинского общества и дальнейшей поддержки партнеров и союзников.

«Это зависит от многих факторов. И, конечно, устойчивость не только нашего народа, но и поддержки со стороны наших партнеров и союзников», — подытожил Сырский.

Что известно о мирном плане США и Европы

Ранее The Washington Post сообщал, что США и европейские страны работают над общим планом завершения войны, предусматривающим уступки как со стороны Украины, так и России.

По данным издания, пакет может состоять из четырех основных элементов: масштабного восстановления Украины, долгосрочных гарантий безопасности для Киева, нового экономического и энергетического формата между Россией, Украиной и Европой, а также территориального урегулирования.

Самым сложным пунктом остается вопрос оккупированных территорий. Один из вариантов предусматривает прекращение боевых действий по фактической линии фронта, при этом Киеву пришлось смириться с фактическим контролем России над частью захваченных земель без их юридического признания российскими.

Отдельно обсуждаются гарантии безопасности для Украины, сравнимые американским чиновником с принципом 5-й статьи НАТО, а также возможное постепенное снятие санкций с России в обмен на выполнение будущих договоренностей.

Параллельно Вашингтон оказывает давление на Киев с требованием прекратить удары по российским НПЗ. На этом фоне в западных медиа появляются предположения, что более жесткая позиция Трампа по отношению к Украине может быть связана не только с ценами на горючее, но и со стремлением подтолкнуть стороны к большому политическому и экономическому соглашению.

В то же время, в России пока не демонстрируют стремление завершить войну против Украины.

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