Когда может закончиться война в Украине: в Fire Point назвали главное условие

Денис Штиллерман

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Война против России будет продолжаться до полного восстановления территориальной целостности Украины в границах 1991 года, а Киев не должен соглашаться ни на какие компромиссы по оккупации своих земель.

Об этом «В гостях у Гордона» заявил совладелец компании Fire Point Денис Штилерман.

Когда закончится война в Украине — версия Штилермана

По мнению эксперта, ключевым условием для долгосрочной безопасности и стабильного развития Украины является либо полный распад Российской империи, либо создание масштабной буферной зоны на территории государства-агрессора.

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«Поймите, эта война не сможет закончиться, пока мы не восстановим границы 1991 года. Никогда не признавайте никакой оккупации. Не соглашайтесь с оккупацией, это раз. И до тех пор, пока мы не разрушим Российскую империю или не создадим какую-нибудь пятисоткилометровую демилитаризованную зону на территории России, если она не развалится», — подчеркнул Штилерман.

Глава Fire Point предостерег, что замораживание конфликта или уступки территорий будут иметь негативные последствия для экономики и безопасности страны. В случае сохранения нынешнего положения вещей Украина будет вынуждена постоянно жить под угрозой со стороны агрессивных соседей.

«Вы понимаете, что мы превратимся в страну, под боком которой живет просто агрессивный сосед. Нам придется тратить огромные средства на противостояние этому соседу. Плюс это еще нависающая сверху Беларусь. Огромная территория — 3 000 км границ с враждебными государствами. Это всегда будет снижать инвестиционную привлекательность Украины», — отметил он.

Штилерман подытожил, что этот вопрос нуждается в серьезном и тщательном политическом подходе, однако выразил убеждение, что у Украины сейчас есть все необходимые возможности для его окончательного решения.

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Война в Украине — последние новости

Напомним, ранее Штилерман заявлял, что первые удары украинским баллистическим оружием по ключевым объектам в Москве и на территории России могут состояться осенью этого года, однако точные сроки будут зависеть от результатов будущих испытаний ракетных двигателей.

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