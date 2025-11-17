Когда может завершиться война в Украине: в Еврокомиссии поделились ожиданиями

Урсула фон дер Ляен / © Associated Press

Европейская комиссия предусматривает, что война РФ против Украины должна завершиться в конце 2026 года. Это следует из планирования финансовой помощи для Украины на 2026 и 2027 годы.

Об этом говорится в письме президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен лидерам государств Европейского Союза от 17 ноября, пишет «Европейская правда».

Фон дер Ляен признает, что масштаб дефицита финансирования Украины значительный.

«Согласно предварительным прогнозам Международного валютного фонда — при условии, что война завершится в конце 2026 года и уже с учетом всей поддержки, обещанной ЕС, государствами-членами и международными партнерами — Украина все равно столкнется с огромной нехваткой, которую невозможно преодолеть без привлечения нового финансирования», — написала Евросоюз.

Также она напоминает, что в октябре 2025 года Европейский совет обязался решить неотложные потребности Украины в финансировании на 2026-2027 годы. Речь идет, в частности, о военных и оборонных усилиях.

Четыре параметра финпомощи для Украины

Как отметила Урсула фон дер Ляен, финансирование должно:

быть быстро доступным, а первые выплаты должны состояться в начале второго квартала 2026;

не создавать дополнительной фискальной нагрузки для Украины;

обеспечивать гибкость, учитывая значительные неопределенности в отношении точных потребностей Украины;

справедливо распределяться посреди интернациональных партнеров ЕС.

Ранее эксперт объяснил, имеет ли Трамп план завершения войны в Украине.

Как считает кандидат политических наук Евгений Магда, в США не хватает политической решимости применять эффективные экономические и санкционные меры против России. Так что, добавляет он, у администрации Трампа вряд ли есть четкий план завершения войны с американским лидерством. Примечательно, что именно на этом неустанно настаивал сам глава Штатов.

"Просто у Соединенных Штатов нет политической воли, и это выглядит странным для страны, которая позиционирует себя как лидер современного демократического мира. Нет воли для того, чтобы по России наносить мощные экономические удары", - добавил эксперт.