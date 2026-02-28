Когда можно будет решить проблему мобилизации: ответ Буданова

Мобилизация 2026 / © ТСН

Пока идет война в Украине, вопрос мобилизации решить нельзя. Украинцам не стоит надеяться, что воевать за них будет кто-нибудь другой.

Об этом заявил бывший глава ГУР, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в разговоре с журналистами телемарафона.

«Мне досадно вам огорчать, но пока идет война, вопрос мобилизации никто в мире нигде решить не смог и не сможет», — считает Буданов.

Руководитель ОП объяснил, что проблема так называемой «бусификации» намного глубже, чем кажется на первый взгляд.

«Человек, живущий в Украине, где 12 лет идет война, 4 года полномасштабный, считает, что воевать должен кто-то другой — он правильно поступает или нет?», — риторически заметил Буданов.

Реклама

