Когда можно будет "сжечь" справки о прописке и как Украину подключат к качественному Интернету: интервью с Михаилом Федоровым

В Украине международные автодороги уже покрывают 4G-интернетом, а ЕС технически согласовало COVID-сертификаты с "Дія".

Пока Евросоюз готовится полностью дать "зеленый свет" украинским электронным COVID-сертификатам, Минцифры на финишной прямой, чтобы сделать их доступными для всех пользователей "Дія". В Министерстве анонсируют, что сертификаты в режиме "онлайн" — это лишь одна из многих новых функций, которые скоро станут доступны в мобильном приложении и будут представлены общественности. Но, что делать, когда 20% украинцев до сих пор не имеют доступа к качественному Интернету.

ТСН.ua узнавал у министра цифровой трансформации Михаила Федорова, как оно - "цифровизировать" Украину.

В первой части рассказываем: когда же все-таки украинцев пустят за границу с COVID-сертификатами в "Дії", 95% планируют подключить к скоростному Интернету и понадобится ли справка о прописке в 2022 году.

"Технически мы полностью готовы": COVID-сертификат в "Дии" скоро поможет путешествовать в ЕС

Начнем с актуального, из новостей по внедрению электронных COVID сертификатов. На каком этапе сейчас находимся?

- Сегодня (10 августа — ред.) мы получили официальное письмо Европейской комиссии, украинские электронные сертификаты прошли тестирование и все хорошо. Надеюсь, в ближайшие недели уже будет принято решение и Европейской комиссией, и европейскими партнерами для того, чтобы принимали наши "ковидни" сертификаты. Технически мы уже полностью готовы. Мы протестировали то, что смогли, увеличили процент отражения, исправили ошибки в реестре. Могу сказать, что мы одна из немногих стран не из ЕС, так быстро выполнила эту задачу и уже технически интегрировалась.

Вот вы говорите, что технически полностью готовы. Тогда когда закончится бета-тестирование и сертификаты станут доступными для всех?

- Мы сейчас ждем подтверждения от Google, чтобы они опубликовали наше приложение (для операционной системы Android — ред.). Потому что на сегодня в Apple Store он работает, а с Google еще нужно согласовать политику конфиденциальности — после этого протестуем и можно будет публиковать. Думаю, это несколько недель.

Вели переговоры о признании электронных COVID сертификатов со странами, не входящими в ЕС?

- У нас очень тесная коммуникация с Израилем. Есть план в ближайшие недели уже использовать электронные "ковид" сертификаты для путешествий между нашими странами. Это МИД занимается коммуникацией с другими странами, но с технической точки зрения мы полностью готовы.

Министерство цифровой трансформации

В том же ЕС сейчас вводят так называемые "зеленые паспорта». Например, во Франции, только вакцинированным позволят посещать бары или рестораны. Сможет ли украинец с электронным сертификатом пойти в кафе в Париже?

- Наш электронный сертификат полностью будет идентичным. То есть там, где можно использовать европейский, можно использовать и наш. Но мы анализируем различные страны и видим их опыт. Очень часто внедряются другие технические решения, которые не касаются сертификатов. Это другое приложение, или другая система QR-кодов, которая фиксирует где вы были и тому подобное. Технически мы готовы, но все будет также зависеть от внутренних правил каждой страны. Они зависят от эпидемиологической ситуации.

Что касается других систем — собираетесь использовать их в Украине?

- Еще когда была первая волна, мы технически разработали возможность внедрить похожую систему, где нужно использовать QR-код, чтобы обозначить, что ты в этом месте именно в это время. Но ни разу ее не запускали и не использовали.

Планируете?

- Это будет зависеть от Министерства здравоохранения. Нам уже премьер-министр ставил подобную задачу — у нас даже есть несколько вариаций использования этой технологии. Нужно будет просто протестировать ее и запустить. Но я думаю, что все же использовать внутренние "ковидни" сертификаты.

"До конца года на главных международных автодорогах будет качественный Интернет"

Давайте о том, без чего цифровизация невозможна — Интернет. Вы говорили, что до 2024 года к нему будет доступ 95% населения Украины. Как будете это реализовывать, ведь именно качественного Интернета до сих пор нет во многих населенных пунктах?

- Мы очень четко понимаем, в каком населенном пункте есть Интернет, а где нет. В самом начале уделили несколько месяцев аудита, проанализировали все сервисы Speed test, которые отслеживают в режиме онлайн скорость, привлекали людей, подключали заместителей с цифровой трансформации. Тогда у нас появилась карта Украины, на которой мы видим проблемные места. Только за последний год более 10 млн украинском апгрейднулися, улучшили уровень с 3G или EDGE до 4G. 2,6 млн украинцев вообще впервые получили 4G.

Что касается фиксированного Интернета, оптического, то есть 484 млн грн, которые инвестированы в подключение маленьких населенных пунктов. Провайдерам часто экономически не выгодно проводить Интернет в населенный пункт, где проживает небольшое количество людей. И в этом году будет впервые подключено более 3 тыс. Населенных пунктов (это более 1 млн украинском). Подключаем именно объекты социальной инфраструктуры — например, школы и больницы.

Сейчас какой процент населения уже имеет доступ к качественному Интернету?

- Если мы говорим о мобильном — это около 80%.

Министерство цифровой трансформации

Как насчет покрытия на авто и железнодорожных путях? Сейчас стабильного соединения нет ни, например, на Киев-Чоп, ни в "Интерсити".

- Что касается дорог, в этом году операторы планируют покрыть Интернетом основные международные трассы — "Киев — Одесса", "Киев — Днепр", "Киев — Харьков" и "Киев — Львов". Мы упрощаем бюрократические преграды, помогаем ускорить процессы с местными властями для того, чтобы покрыть дороги быстрее.

Вообще был подписан меморандум с операторами, и определенные лицензионные условия, согласно которым они должны до середины 2022 обеспечить доступ к 4G для 95% населения Украины

Опять же, качественный Интернет — это понятие субъективное. Есть какая-то предельная нижняя граница скорости подключения?

- Мы завершаем согласование со всеми госорганами показателей качества мобильного Интернета, где четко указана его средняя скорость и другие критерии. Например, на сколько процентов должна быть покрыта община, чтобы на карте оператора она была отмечена, как та, где есть Интернет.

Когда к Интернету сможем свободно подключаться из вагона поезда?

- Операторы предварительно уже посчитали, сколько нужно средств, чтобы построить инфраструктуру — почти полмиллиарда гривен, и это только на одном популярном направлении — "Киев-Одесса". Сейчас общаемся с Министерством инфраструктуры и "Укрзализныцей". По сути, большинство длины железнодорожных путей проходят по нежилой территории, через небольшие населенные пункты. Операторам финансово не выгодно устанавливать вышки там, где очень малый спрос на связь. Нужно участвовать и находить баланс государства и бизнеса, чтобы покрывать территорию. У нас уже есть понимание, сколько нужно средств, являются расчеты — будем дискутировать с Минфином и считать финансовую обоснованность этой инвестиции для государства.

Министерство цифровой трансформации

Возвращаясь к операторам и к 5G — известно, что они пока не поддерживают внедрение этой технологии. Мол, рано, еще 4G не всё покрыли. Как вообще дела с планами на 5G?

- Мы во многих сферах уже перешагнули эволюционные этапы — думаю, здесь также нужно сделать такой шаг. Пока мы продолжаем развивать 4G, нужно делать научно-исследовательскую работу для 5G. Там очень много домашней работы: нужно освободить частоты от телевидения, работать с военными и операторами. Это процесс, который занимает время. Параллельно открываем пилотные площадки 5G. Для того, чтобы популяризировать технологию, чтобы можно было исследовать ее реально и получить больше информации для финансово-экономических расчетов. Очень скоро запустим в UNIT.City пилотный площадка 5G — и украинцы уже смогут его протестировать.

"Когда прописка будет уже в" Дії", сделаю то, что обещал - сожгу эту справку"

Как часто общаетесь с Владимиром Зеленским?

- Несколько раз в неделю минимум.

Есть какие-то приоритетные задачи для Минцифры от президента?

- У нашего министерства очень четкие задачи: перевести все услуги в онлайн, обеспечить доступ населения к Интернету, научить 6 млн человек базовой цифровой грамотности и увеличить долю ИТ в ВВП страны до 10%. Есть четыре цели, мы им не изменяем — и они максимально синхронизированы с идеей, с которой пришел президент, который прописан в его программе.

Если говорить об услугах и целях, то смогут ли украинцы голосовать на следующих выборах онлайн?

- Знаете, как для себя мы переформатировали эту цель? Перевести 100% услуг в онлайн. После этого будет больше доверие людей к технологиям — и тогда они сами скажут: "Давайте уже нам петиций больше, голосований и других инструментов электронной демократии". Когда целью — оцифровывать все услуги, тогда ты занимаешься вопросами реестров, кибербезопасности, Интернета и цифровых навыков. А после этого мы уже сможем перейти к электронным выборов. Я на 100% уверен, что за электронными выборами будущее в мире вообще.

Министерство цифровой трансформации

Справка о месте регистрации — вы обещали ее сжечь, когда решится вопрос бумажнке к id-карте. Сейчас регистрацию можно менять онлайн, однако именно услуга предоставления справки в онлайн-формате так и не переведена. Если для вас это крайне принципиальный вопрос, то когда можно ожидать его решения?

- В 2015 году был принят какой-то странный законопроект — и в Украине возникло почти 7000 различных реестров, которые между собой не взаимодействуют. Когда вы из Запорожья переезжаете в Киев, из столицы в Запорожье в бумажном формате передается информация, что вы сменили место регистрации. Часто эта информация просто не доходило, терялась или неправильно вносилась — например, ошибки в фамилии или ИНН. И так вы на бумаге могли быть прописаны и в Киеве, и в Запорожье. Нам нужно было решить технологически, как оцифровывать все реестры общин и сделать так, чтобы происходил обмен информацией.

Когда все реестры будут взаимодействовать, мы сможем отказаться от этой бумажки. Любой чиновник по определенному идентификатором сможет самостоятельно проверить, где вы прописаны. Наша цель — чтобы в конце октября или в начале ноября сменить место регистрации можно для владельцев ID паспортов было в любом городе. И после этого (или даже перед этим) во втором чтении будет принят соответствующий законопроект. Он, во-первых, "убивает" штамп в паспорте — это советский рудимент, — потому что с онлайн-пропиской не нужно никуда отправлять документы ради штампа. И во-вторых, в этом законопроекти прописано, что государство может самостоятельно проверять место регистрации. Прописка будет уже в "Дии" — мы полностью убираем "институт" бумажки и штампа в паспорте. И я сделаю то, что обещал — сожгу эту справку.

Отдельно стоит поговорить о цифровой грамотности людей. Как показал карантин, не все готовы к цифровизации. Учителей, медиков, работников ЦПАУ придется как-то учить новому. Как украинца побудить перейти из бумажек в цифровой формат?

- Я вижу единственный способ — создавать удобные технологические продукты, запускать удобные услуги. Очень много новых продуктов мы используем интуитивно. Например, моей бабушки чуть больше 70 лет — она начала постепенно использовать определенные продукты, технологии, сервисы. И уже через два года активного пользования смартфоном и компьютером может установить новый приложение и интуитивно понять, что с ним делать. Мне кажется, что наша задача как министерства — не только запускать образовательные продукты. Самое главное — запускать новые продукты, которые решают проблему коммуникации человека с государства.

Министерство цифровой трансформации

Отсутствие цифровой грамотности порождает ошибки при внесении данных и, соответственно, хаос. Как к этому хаосу не прийти? Цифровизация происходит быстро, а вот обучение иногда все же за ней не успевает.

- Приведу конкретный пример. Когда начался карантин и все школы перешли на дистанционное обучение, мы очень быстро разработали онлайн-курс для учителей — как использовать популярные мировые онлайн-сервисы, чтобы организовать дистанционное обучение. За месяц его прошли 40000 педагогов. И мы увидели, как они начали быстро использовать этот опыт.

Тогда мы уже понимали, какие школы и населенные пункты не имеют Интернета — запустили программу подключения. Параллельно выяснили, сколько компьютеров не хватает — в этом году запустили проект, по которому 60 000 учителей получат рабочие ноутбуки. Мы пересмотрели вообще, что же происходит с предметом «Информатика», начали обновлять учебные материалы, чтобы уже через полгода-год начать апробировать в определенных школах новый курс. Где детей учат не просто что такое системный блок и компьютер, а как анализировать информацию, как учиться благодаря Интернету, на какие сайты можно заходить, а какие лучше игнорировать. Речь идет о комплексном подходе. Инфраструктурно — это Интернет, компьютеры, планшеты, ноутбуки. Это обучение централизованное и локальное. Есть бесплатный проект "Дия.Цифрова образование", где украинцы могут оценить свой уровень цифровых навыков благодаря национальному тестированию Цифрограм и повысить свою цифровую грамотность с помощью образовательных сериалов — на платформе их уже более 60. Есть проект "Дия.Бизнес" для предпринимателей. По сути, это тоже часть миссии нашего Министерства: открыть людям возможности для развития в это технологическое время.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку