Когда можно ожидать прибыли от сделки по поводу полезных ископаемых

Полезные ископаемые / © Associated Press

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Финансовые поступления от нового соглашения между Украиной и США по поводу полезных ископаемых, вероятно, появятся не ранее чем через 10 лет, поскольку инвесторы сталкиваются с многочисленными препятствиями на пути запуска новых месторождений в Украине.

Об этом пишет Reuters.

По словам экспертов, разработка шахт по добыче стратегически важных полезных ископаемых в таких странах с развитым добывающим сектором, как Канада и Австралия, может занять от 10 до 20 лет.

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Впрочем, большинство месторождений в Украине мало подтвержденных данных, что свидетельствовало бы об их экономической целесообразности. Инвесторы также могут не осмелиться вкладывать средства в страну, инфраструктура которой, в частности энергетическая и транспортная, была уничтожена за три года полномасштабного вторжения России, а ситуация безопасности остается неопределенной.

«Если кто-то думает, что все эти полезные ископаемые вдруг начнут массово вывозиться из Украины, он живет в иллюзиях. Реальность такова: людям будет трудно оправдать инвестиции в страну, которая находится в состоянии войны, когда они могут инвестировать в критически важные ископаемые в более безопасных странах», — заявил Адам Вебб, руководитель направления минералов в консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence.

Напомним, что соглашение о полезных ископаемых было подписано в ночь на 1 мая.

Полный текст соглашения с США был обнародован Кабинетом Министров Украины 1 мая. Однако, по словам народного депутата Ярослава Железняка, в нем не упоминаются гарантии безопасности Украины.

В Белом доме также прокомментировали договор. Там назвали его общим партнерством, от которого выигрывает как американский, так и украинский народ.

Министр финансов США Скотт Бессент заверил, что соглашение о недрах выгодно обеим сторонам, подчеркнув, что национальную безопасность Украины обеспечит именно подписанное соглашение о недрах.