Когда можно забрать у человека украинское гражданство: в Раде ответили

Флаг Украины / © Unsplash

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Статья 25 Конституции Украины четко запрещает лишать гражданства Украины, особенно граждан, родившихся на ее территории.

Об этом напомнил народный депутат Сергей Власенко в эфире КИЕВ24.

По словам Власенко, статья 4 Конституции закрепляет единое гражданство в Украине, отвечающее унитарному государству. Это означает, что нет отдельных граждан для областей или регионов. Следовательно, любые попытки лишения гражданства противоречат Конституции.

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В то же время, прекращение гражданства возможно по закону, в частности, в случае, когда человек добровольно получил гражданство другой страны, не решив при этом все вопросы относительно своего украинского гражданства.

Именно на этом основании было прекращено гражданство некоторых известных лиц, в частности, Игоря Коломойского и Ануфрия. Решение о прекращении гражданства принимается исключительно президентом Украины.

В настоящее время продолжаются законодательные процессы по легализации двойного гражданства. После принятия соответствующего закона и его подписания президентом, украинцы смогут официально получать второй паспорт без потери украинского гражданства.

При этом вопросы, могут ли лица, лишенные гражданства раньше, вернуть украинский паспорт, остаются открытыми и, вероятно, будут решаться через судебную практику.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении украинского гражданства митрополита Онуфрия (Березовского), главы УПЦ Московского патриархата.

Согласно информации Службы безопасности Украины, Орест Березовский, известный как митрополит Онуфрий, в 2002 году добровольно получил гражданство Российской Федерации, однако не сообщил об этом украинским органам власти. При этом он продолжал пользоваться паспортом и статусом гражданина Украины.

Это первое за время войны громкое решение о высшем церковном иерархе УПЦ Московского патриархата в Украине.

В СБУ также напомнили, что митрополит Онуфрий поддерживает связи с Московской патриархией и активно противодействовал обретению канонической независимости Украинской православной церкви от Москвы, особенно в период борьбы за Томос об автокефалии в конце 2018 — начале 2019 года.

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