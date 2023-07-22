Когда мы увидим изменения на фронте: мнение Блинкена

США и союзники уверяют, что дали Украине все необходимое для успеха контрнаступления. Так, вскоре могут ожидаться изменения на фронте.

Об этом сказал Энтони Блинкен в рамках выступления на Форме безопасности в Аспене, сообщает "Голос Америки".

"Мы с самого начала говорили, что это будет тяжело. Вы, видимо, слышали, и многие говорили о том, что россияне подготовили серьезные и укрепленные линии защиты. Украинцы пробиваются через них", — сказал Блинкен.

Когда ждать перемен

По словам Блинкена, у украинцев, уже освободивших половину оккупированных территорий, есть все инструменты для успеха. Дело в том, что мы сражаемся за свою землю, за свою страну, за свое будущее, за свою свободу.

"И когда они развернутся и начнут действовать, все силы, обученные за последние месяцы, оборудование, которое предоставили им мы и примерно 50 стран, я думаю, все это будет иметь существенное значение и приведет к изменениям", — считает государственный секретарь США.

Напомним, издание The New York Times отмечает, что всей линии южного фронта российские оккупанты обустроили минные поля перед своими хорошо укрепленными позициями. Именно поэтому темп контрнаступления ВСУ ощутимо замедлился.

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