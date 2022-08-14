Когда начинается и заканчивается Успенский пост 2022: меню по дням, что можно и нельзя есть

Свое название этот пост получил в честь Успения Пресвятой Богородицы (28 августа), ведь он приурочен именно к этому событию. В народе его еще называют Спасовка. Читайте в материале ТСН.ua, что можно есть в Успенский пост, основные традиции и запреты церкви.

Успенский пост входит в список четырех величайших в православии (также туда входят Рождественский, Великий и Петров). Продолжается он 2 недели и всегда приходится на одни и те же даты: от 14 до 27 августа.

Успенский пост (Спасовка): история

Еще в V веке верующие придерживались этого поста. Начинался он также в августе, однако в то время его считали осенним (в церкви было правило – по одному посту в сезон). Первоначально Успенский пост предназначался специально для тех, кто не смог соблюдать Великий пост перед Пасхой по той или иной причине.

В первую неделю люди пытались воздерживаться от мясной пищи в первое воскресенье после праздника Троицы, а также перед Успением Пресвятой Богородицы. Однако на рубеже X и XI века период поста решили сократить и приурочить к праздникам Петра и Павла. Окончательные даты были утверждены в 1166 году на Константинопольском соборе.

В чем суть Успенского поста

Воздержание от тяжелой пищи и суровый пост помогают верующим лучше подготовиться к великому празднику – Успению Пресвятой Богородицы. Церковь рекомендует соблюдать ограничения не только в продуктах питания, но и в поведении. Очень важно покаяться в своих грехах и искренне помолиться. Такие действия помогают получить покровительство Девы Марии. Благодаря Успенскому посту, если соблюдать все его правила, можно достичь чистоты духа и тела, встретить большой праздник в благочестии.

Успенский пост: меню по дням

Многих верующих интересует вопрос: что можно есть в Успенский пост? По своей суровости он похож на Большой. То есть в период Успенского поста нельзя есть мясные и молочные продукты, яйца, творог. Основными продуктами на столе должны стать орехи, грибы, картофель, ягоды, фрукты и овощи.

Что можно есть в Успенский пост по дням:

Понедельник, среда и пятница самые суровые дни Успенского поста – разрешается употреблять в пищу хлеб, соль, сырые овощи и фрукты, орех, сухофрукты, мед и запивать это все водой;

самые суровые дни Успенского поста – разрешается употреблять в пищу хлеб, соль, сырые овощи и фрукты, орех, сухофрукты, мед и запивать это все водой; Вторник и четверг – можете добавить в свой рацион горячие блюда, но готовить их можно только без масла;

– можете добавить в свой рацион горячие блюда, но готовить их можно только без масла; Суббота и воскресенье – можно также употреблять горячую еду, но уже разрешается ее готовить с маслом, также запивать это все разрешается вином.

Существует и одно исключение из правил. В праздник Преображения Господня (19 августа) церковь позволяет полакомиться рыбой и вином.

Однако такие строгие правила обязательны только для монахов. Миряне могут спокойно создать свой собственный календарь питания, привлекая к этому делу духовного наставника. Поститься нужно осторожно пожилым людям, с хроническими заболеваниями, детям.

Как провести Успенский пост: что нельзя делать

Можно ли делать свадьбу в Успенский пост? / Фото: pixabay.com

Многих верующих также интересуют такие вопросы: можно ли делать свадьбу в Успенский пост или можно путешествовать? Церковь устанавливает следующие правила на Успенский пост: