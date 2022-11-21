Когда начинается Рождественский пост 2022 года и как правильно поститься

Когда начинается Рождественский пост 2022-2023 года и в чем его суть? Читайте в материале ТСН.ua, что можно и запрещено есть в этот период.
Ежегодно верующие восточного обряда соблюдают Рождественский пост. В народе его еще называют Филипповским, потому что он начинается после дня святого Филиппа. Продолжается Рождественский пост 40 дней и является одним из самых длинных. В этот период верующие отказываются потреблять некоторые продукты, чтобы очистить свое тело и душу. Когда же начинается Рождественский пост и что можно есть?
Рождественский пост 2022: дата начала
Впервые о Рождественском посте упоминается еще в VIII веке. Впоследствии среди простого народа стало популярно название Филипповский пост или Филипповка. Название взяли через праздник апостола Филиппа, память которого чествуют накануне. Этот день Церковь называет заклинаниями и разрешается есть скромную пищу без других запретов.
Апостол Филипп известен среди верующих своей проповедью и многочисленными упоминаниями об исцелении людей от болезней. В православной церкви он известен как ученик, друг и подражатель страданий Христа. Потому что его, как и Иисуса, распяли на кресте.
Недавно в Украине разрешили праздновать Рождество Христово по желанию 25 декабря или 7 января. Поэтому Рождественский пост рассчитывают по Григорианскому (Новоюлианскому) или Юлианскому календарю соответственно:
- По Григорианскому (Новоюлианскому) календарю от 15 ноября до 24 декабря;
- По Юлианскому календарю от 28 ноября по 6 января.
В чем основная сущность Рождественского поста
Период Рождественского поста очень важен для каждого верующего. Ведь сразу после его окончания начинается Рождественский сочельник — канун Рождества Христова. Поэтому главной идеей его можно назвать соединение духовного и физического поста.
Церковь считает, что в этот период следует не только ущемлять себя в потреблении определенных продуктов. Важно также обуздать свои плотские желания. Именно поэтому в Рождественский пост есть правила. Нужно воздержаться от:
- половых отношений;
- употребление спиртного и курение;
- образ и злословие;
- жажды и ненависти;
- посещение развлекательных событий.
Главное во время поста молиться и соблюдать покой в мыслях. Ведь в этот период нужно стать более близкими к Богу, отказаться от всего мирского, что приносит негативные мысли в вашу жизнь.
Меню на Рождественский пост: что можно есть
Во время филипповского поста запрещено потреблять и еду мясные блюда, яйца и молочные продукты. То есть, в эти дни на свой стол можно готовить только блюда на растительной основе. В частности, на Рождественский пост 2022 года календарь потребления пищи выглядит так:
- по средам и пятницам разрешена только растительная пища без растительного масла;
- по вторникам и четвергам можно есть растительную пищу с добавлением растительного масла;
- по субботам и воскресеньям можете добавить в свой рацион рыбу (кроме первых и последних субботы и воскресенья поста);
- по большим праздникам также разрешены рыбные блюда.
Церковнослужители отмечают, что к строгому посту следует готовиться заранее, чтобы не было проблем со здоровьем. А вот диетологи советуют не добавлять в свой рацион большое количество консервации – она может отрицательно влиять на желудочно-кишечный тракт.
Традиционно для болеющих или физически тяжело работающих пост облегчается. Также можно не поститься беременным женщинам, питающим ребенка грудным молоком.
Во время Рождественского поста существуют и другие запреты. В частности, нельзя венчаться. А вот крестить ребенка на Рождественский пост, как и на любой другой, можно.
В православии отмечают, что лучше в этот период не ругаться и не злословить. Ваши мысли должны быть чисты от нецензурной лексики, как и ежедневный рацион от мяса.
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