Когда начинается Русальная неделя 2023 года: история, традиции, народные приметы

Русальная неделя, Троицкая неделя, Русалкина неделя — разные названия седмицы после Троицы. Наши предки верили, что в этот период души усопших находятся в живых. Что нельзя делать в Русальную неделю и какие традиции существуют?

Неделю называли Русальной потому, что по легендам души девушек, покончивших жизнь самоубийством, превращаются в русалок и очаровывают молодых людей своим пением.

Когда начинается Русальная неделя

Обычно Троицкая неделя начинается после праздника Троицы. В 2023 году это будет 5 июня. Издавна верили, что в то время, когда на полях цветет рожь, русалки покидают воду и ходят ночью по лесам, защелачивая встречных до смерти. Самым опасным днем этой недели считался первый четверг после Троицы, который называли Русальную Пасху. В этот день русалки приобретают человеческий облик и даже могут потреблять обычную пищу.

Традиции на Троицкую неделю

Что нельзя делать на Русальную неделю? / Фото: Pexels

Что нельзя делать в Русальную неделю?

В течение Нявской недели русалки выходят из воды и гуляют в поисках смертных, поэтому было запрещено выходить в поле или лес. Также в этот период пытались не купаться в водоемах, ведь верили, что русалки могут защекотать и затянуть ко дну. Вообще старались не браться за тяжелую работу.

Единственные, кто не соблюдал запреты, были молодые девушки. Они часто собирались группами, ходили к рекам, плели там веночки из разнотравья и устраивали другие ритуальные обряды. Существовало поверье, что так можно "уговорить" русалок послать хорошего жениха. Венки, которые плели на этой неделе, хранили до следующего понедельника.

Женщины на протяжении семи дней упоминали в молитвах умерших детей, особенно тех, которые не были крещены. Иначе в доме могли усилиться злые духи. Чтобы защититься от русалок, люди носили с собой защитное снадобье из полыни и любистки. Иногда на подоконнике клали горячий хлеб, чтобы накормить нечистую силу. На деревьях развешивали полотенца или полотно, чтобы русалки, когда выйдут из воды, должны были во что одеться.

В понедельник (на конец Русалкиной недели) устраивали провода русалок. Девушки и женщины плели венки, одевали чистую одежду, пели обрядовые песни, выходили в поле. Также произносили такие слова: "Идите, русалочки, идите, и нашу рожь не ломайте". Шли домой в полночь, когда все духи возвращались туда, откуда они пришли.

Народные приметы и поверья на Русальную неделю

Издавна существовало поверье, если русалка встретит человека, то он загадывает загадку. Если дать правильный ответ, он исчезнет, если нет — защекочет до смерти. Поэтому в этот период носили с собой полынь, которой, по легендам, боятся русалки.

Чтобы русалки не уничтожали рожь, а защищали посевы от непогоды, на поле несли свежеиспеченный на освященной воде хлеб. Главным цветом недели считался зеленый, поэтому практически все обряды проводили в траве, а дома украшали освященными травами, чтобы отпугнуть злых духов.

Многие поверья среди девушек были связаны с русалками. Например, верили, если удобрить их, то можно получить хорошего жениха. Для этого гадали и носили красивые венки к водоемам. Для гаданий использовали березовые ветви.

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