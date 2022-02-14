Когда начинается Великий пост 2022: что можно есть и какие блюда под запретом

Когда начинается Великий пост 2022: что можно есть и какие блюда под запретом

В жизни христиан особое место занимает Великий пост, установленный Церковью в память о посте Сына Божия в пустыне. Он предшествует еще одному важному христианскому празднику – Пасхе. Узнайте из материала ТСН.ua: когда начинается Великий пост 2022 года, что можно есть и что нельзя, а также календарь питания на каждый день.

Когда начинается Великий пост 2022 года

Традиционно Великий пост начинается за семь дней до празднования одного из самых светлых праздников в православном календаре – Пасхи. Поэтому дата всегда меняется. В 2022 году Великий пост начнется 7 марта, сразу после окончания Масленицы, и продлится до 23 апреля.

Великий пост помогает очиститься от грехов, стать ближе к Иисусу Христу. Ведь Господь нам показал, что он возвратился в силе Духа после 40 дней и ночей воздержания от пищи. Целью Великого поста является духовная и физическая подготовка к Пасхе. Духовная состоит в том, что человек читает молитвы, причащается и исповедуется. А физическая – в потреблении только постных блюд.

Великий пост 2022: что нельзя есть

Великий пост: что нельзя есть? / pixabay.com

Во время Великого поста под запретом потребления мяса, рыбы, а также других продуктов животного происхождения (творог, яйца, молоко, сосиски, сливки). Также нужно отказаться от фастфуда, сладостей, кофе и всевозможных сладких напитков. Великий пост означает и отказ от курения, употребление алкоголя.

Но в субботу и воскресенье жестокие ограничения немного смягчаются. А самыми строгими неделями Великого поста считаются первая и седьмая. В эти дни Церковь позволяет употреблять в пищу только продукты, не прошедшие термическую обработку, то есть сырые. А есть можно только раз в день (лучше вечером), чтобы полностью очиститься духовно и физически.

Великий пост 2022: что можно есть

Великий пост: что можно есть? / pixabay.com

Вся пища растительного происхождения разрешается во время Великого поста. А именно можно употреблять фрукты, орехи, овощи, цельнозерновые крупы, черный хлеб, грибы в любом виде, хлебцы, семена, макароны.

В субботу и воскресенье также разрешается добавлять в рацион постное масло и вино. Дважды за Великий пост можно есть морепродукты или рыбу (кроме первой и седьмой недели). А привычный кофе лучше заменить цикорием, киселем, натуральным чаем, квасом или морсом.

Великий пост 2022: календарь питания на каждый день всех недель

Великий пост: календарь питания на каждый день / pixabay.com

Великий пост: первая неделя

Это самый строгий период Великого поста. Церковь позволяет есть только ежедневно и употреблять только пищу растительного происхождения. Если вам тяжело держать такой строгий пост, например из-за состояния здоровья, можете делать небольшие перекусы. Но в общем правила такие:

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7 марта, понедельник: можно пить только воду, полностью отказаться от еды;

можно пить только воду, полностью отказаться от еды; 8 марта, вторник: в рацион добавляйте свежие продукты без термической обработки (орехи, сухофрукты, фрукты, сырые овощи, вода);

в рацион добавляйте свежие продукты без термической обработки (орехи, сухофрукты, фрукты, сырые овощи, вода); 9 марта, среда: овощи, фрукты, хлеб без термической обработки, а также вода и орехи;

овощи, фрукты, хлеб без термической обработки, а также вода и орехи; 10 марта, четверг: разрешается употреблять в пищу сырые овощи и фрукты, пить воду, добавлять в рацион орехи, сухофрукты и хлеб;

разрешается употреблять в пищу сырые овощи и фрукты, пить воду, добавлять в рацион орехи, сухофрукты и хлеб; 11 марта, пятница: овощи и фрукты, хлеб, орехи, сухофрукты, вода;

овощи и фрукты, хлеб, орехи, сухофрукты, вода; 12 марта, суббота: каша с добавлением постного масла, грибы, горячий суп;

каша с добавлением постного масла, грибы, горячий суп; 13 марта, воскресенье: горячие супы и грибы, каша на постном масле.

Великий пост: вторая неделя

14 марта, понедельник: термически необработанные овощи и фрукты, орехи, семена, хлеб и вода;

термически необработанные овощи и фрукты, орехи, семена, хлеб и вода; 15 марта, вторник: каши на постном масле, супы, грибы, тушеные овощи без добавления масла;

каши на постном масле, супы, грибы, тушеные овощи без добавления масла; 16 марта, среда: фрукты, овощи без термической обработки, семена, орехи, сухофрукты, вода и хлеб;

фрукты, овощи без термической обработки, семена, орехи, сухофрукты, вода и хлеб; 17 марта, четверг: разрешено употреблять кашу, суп, грибы, овощи в тушеном виде без растительного масла;

разрешено употреблять кашу, суп, грибы, овощи в тушеном виде без растительного масла; 18 марта, пятница: сырые овощи без термической обработки, сухофрукты и фрукты, орехи, хлеб, вода;

сырые овощи без термической обработки, сухофрукты и фрукты, орехи, хлеб, вода; 19 марта, суббота: горячие супы, каши, грибы, можно добавлять растительное масло;

горячие супы, каши, грибы, можно добавлять растительное масло; 20 марта, воскресенье: каши и супы, грибы маринованные, сушеные, тушеные, постное масло.

Великий пост: третья неделя

21 марта, понедельник: термически необработанные овощи и фрукты, орехи, сухофрукты, вода, хлеб;

термически необработанные овощи и фрукты, орехи, сухофрукты, вода, хлеб; 22 марта, вторник: можно кашу на постном масле, горячий суп, грибы;

можно кашу на постном масле, горячий суп, грибы; 23 марта, среда: свежие фрукты и овощи без термической обработки; сухофрукты и орехи; вода, хлеб;

свежие фрукты и овощи без термической обработки; сухофрукты и орехи; вода, хлеб; 24 марта, четверг: горячие супы, грибы, каши, постное масло;

горячие супы, грибы, каши, постное масло; 25 марта, пятница: необработанные термически овощи, сухофрукты, фрукты, орехи, хлеб, вода;

необработанные термически овощи, сухофрукты, фрукты, орехи, хлеб, вода; 26 марта, суббота: каши на постном масле, горячий суп, грибы;

каши на постном масле, горячий суп, грибы; 27 марта, воскресенье: горячие супы и каши, грибы, постное масло.

Великий пост: четвертая неделя

28 марта, понедельник: термически необработанные овощи и фрукты, орехи, семена, хлеб и вода;

термически необработанные овощи и фрукты, орехи, семена, хлеб и вода; 29 марта, вторник: каши на постном масле, супы, грибы, тушеные овощи без добавления масла;

каши на постном масле, супы, грибы, тушеные овощи без добавления масла; 30 марта, среда: фрукты, овощи без термической обработки, семена, орехи, сухофрукты, вода и хлеб;

фрукты, овощи без термической обработки, семена, орехи, сухофрукты, вода и хлеб; 31 марта, четверг: разрешено употреблять кашу, суп, грибы, овощи в тушеном виде без растительного масла;

разрешено употреблять кашу, суп, грибы, овощи в тушеном виде без растительного масла; 1 апреля, пятница: сырые овощи без термической обработки, сухофрукты и фрукты, орехи, хлеб, вода;

сырые овощи без термической обработки, сухофрукты и фрукты, орехи, хлеб, вода; 2 апреля, суббота: горячие супы, каши, грибы, можно добавлять масло;

горячие супы, каши, грибы, можно добавлять масло; 3 апреля, воскресенье: каши и супы, грибы маринованные, сушеные, тушеные, постное масло.

Великий пост: пятая неделя

4 апреля, понедельник: термически необработанные овощи и фрукты, орехи, сухофрукты, вода, хлеб;

термически необработанные овощи и фрукты, орехи, сухофрукты, вода, хлеб; 5 апреля, вторник: можно кашу на постном масле, горячий суп, грибы;

можно кашу на постном масле, горячий суп, грибы; 6 апреля, среда: свежие фрукты и овощи без термической обработки; сухофрукты и орехи; вода, хлеб;

свежие фрукты и овощи без термической обработки; сухофрукты и орехи; вода, хлеб; 7 апреля, четверг: горячие супы, грибы, каши, постное масло;

горячие супы, грибы, каши, постное масло; 8 апреля, пятница: необработанные термически овощи, сухофрукты, фрукты, орехи, хлеб, вода;

необработанные термически овощи, сухофрукты, фрукты, орехи, хлеб, вода; 9 апреля, суббота: каши на постном масле, горячий суп, грибы;

каши на постном масле, горячий суп, грибы; 10 апреля, воскресенье: горячие супы и каши, грибы, постное масло.

Великий пост: шестая неделя

11 апреля, понедельник: термически необработанные овощи и фрукты, орехи, семена, хлеб и вода;

термически необработанные овощи и фрукты, орехи, семена, хлеб и вода; 12 апреля, вторник: каши на постном масле, супы, грибы, тушеные овощи без добавления масла;

каши на постном масле, супы, грибы, тушеные овощи без добавления масла; 13 апреля, среда: фрукты, овощи без термической обработки, семена, орехи, сухофрукты, вода и хлеб;

фрукты, овощи без термической обработки, семена, орехи, сухофрукты, вода и хлеб; 14 апреля, четверг: разрешено употреблять кашу, суп, грибы, овощи в тушеном виде без растительного масла;

разрешено употреблять кашу, суп, грибы, овощи в тушеном виде без растительного масла; 15 апреля, пятница: сырые овощи без термической обработки, сухофрукты и фрукты, орехи, хлеб, вода;

сырые овощи без термической обработки, сухофрукты и фрукты, орехи, хлеб, вода; 16 апреля, суббота (также называют Лазарева суббота): любая горячая еда с возможностью добавления масла, а также небольшое количество морепродуктов или рыбы;

любая горячая еда с возможностью добавления масла, а также небольшое количество морепродуктов или рыбы; 17 апреля, воскресенье (известное как Вербное воскресенье): можно употреблять любую рыбу и морепродукты.

Великий пост: седьмая (последняя) неделя поста

Это также очень строгий период, когда календарь питания похож на первую неделю:

18 апреля, понедельник: разрешается употреблять в пищу сырые овощи и фрукты, пить воду, добавлять в рацион орехи, сухофрукты и хлеб;

разрешается употреблять в пищу сырые овощи и фрукты, пить воду, добавлять в рацион орехи, сухофрукты и хлеб; 19 апреля, вторник: в рацион добавляйте свежие продукты без термической обработки (орехи, сухофрукты, фрукты, сырые овощи, вода);

в рацион добавляйте свежие продукты без термической обработки (орехи, сухофрукты, фрукты, сырые овощи, вода); 20 апреля, среда: овощи, фрукты, хлеб без термической обработки, а также вода и орехи;

овощи, фрукты, хлеб без термической обработки, а также вода и орехи; 21 апреля, четверг: разрешается употреблять в пищу сырые овощи и фрукты, пить воду, добавлять в рацион орехи, сухофрукты и хлеб;

разрешается употреблять в пищу сырые овощи и фрукты, пить воду, добавлять в рацион орехи, сухофрукты и хлеб; 22 апреля, пятница: овощи и фрукты, хлеб, орехи, сухофрукты, вода;

овощи и фрукты, хлеб, орехи, сухофрукты, вода; 23 апреля, суббота: необработанные термически овощи, фрукты, орехи, сухофрукты, вода, хлеб.

24 апреля – светлый праздник Пасхи 2022 года.