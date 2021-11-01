Когда начнется пик коронавируса в Украине и когда волна пойдет на спад: Комаровский назвал дату

Подъем волны коронавируса продлится около 2-3 недель, прогнозирует медик.
Пик коронавируса в Украине наступит уже в ближайшее время и продлится 2-3 недели. На спад волна COVID-19 пойдет в конце января. Такое мнение высказал известный врач Евгений Комаровский в интервью DW.
"Думаю, в ближайшее время будет реальное обострение, потому что похолодает. Чем меньше люди будут на свежем воздухе, чем больше они толкутся в помещениях, тем хуже будет. Поэтому сейчас, скорее всего, будет резкий подъем, который продлится около 2-3 недель. Потом будет плато, потом должно стать легче", — отметил врач.
Медик считает, что волна коронавируса в Украине пойдет на спад в конце января. "В целом ситуация станет более-менее стабильной в конце 2022 года. Для тех, кто доживет", — сказал Комаровский.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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