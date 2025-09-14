- Дата публикации
Когда начнется серийное производство ракет «Сапсан» и «Фламинго»: ответ генерала
Ожидается, что серийное производство ракетных комплексов, как Сапсан и Фламинго может быть начато в начале 2026 года.
Украинский оборонно-промышленный комплекс готовится развернуть серийное производство оперативно-тактических ракетных комплексов. Так, Сапсан и Фламинго могут поставить на поток в начале 2026 года.
Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.
По его словам, серийное производство — непростой процесс, в нем нуждаются многие компоненты. И конечно, такое дело требует времени.
«Оценка специалистов: если не до конца этого года, то уже в начале следующего „на потоке“ будут „Сапсан“, „Фламинго“ и другие перспективные ракетные программы», — заключил он.
Ранее речь шла о разработке уникальной ракеты "Фламинго". Раньше в производстве такого вооружения не было нужды.
«Мы идем в направлении того оружия, которое длительно сокращалось или уничтожалось, потому что в нем не было нужды», — отметил бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании-производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский.
Фламинго компании Fire Point, с дальностью до 3000 км и боевой частью в 1000 кг — яркий пример. Это образец вооружения, которого нет в мире, потому что не было таких потребностей. А у Украины сейчас есть необходимость — нагружать противовоздушную оборону врага, наносить значительные удары с большим количеством полезной нагрузки.