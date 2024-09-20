Когда начнут восстанавливать крупнейший самолет "Мрия": в АО "Антонов" ответили

Сейчас АО "Антонов" сосредоточило ресурсы на более приоритетных для государства задачах.

Предприятие "Антонов" завершило все срочные работы и продолжит восстановление крупнейшего в мире самолета Ан-225 "Мрия" после завершения боевых действий.

Об этом рассказали источники в АО "Антонов" в комментарии "Экономической правде".

Работники АО "Антонов" закончили дефектацию уничтоженного самолета Ан-225 "Мрия", которую нужно было провести как можно скорее, чтобы сохранить уцелевшие детали. Сейчас компания "сосредоточила ресурсы на более приоритетных для государства задачах".

Работы финансировались из специального фонда на восстановление "Мрии", на балансе которого собрано 3 млн дол. Подавляющее большинство этих денег предприятие получило в качестве роялти от продаж дополнения к игре Microsoft Flight Simulator с самолетом Ан-225.

По договору с Microsoft американская компания предоставляла "Антонову" 100% доходов в первый год продажи дополнения к игре, но с условием, что все собранные деньги обязательно должны быть потрачены на восстановление этого самолета.

Точную стоимость нового самолета Ан-225 еще не рассчитали. В частности, она будет зависеть от того, сможет ли "Антонов" использовать в качестве доноров комплектующих российские самолеты "Руслан" в Канаде и Германии, которые могут быть конфискованы в пользу Украины.

Напомним, один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства Ан-225 "Мрія" был уничтожен в конце февраля 2022 года в результате атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом.

Позже командир экипажа крупнейшего в мире транспортного самолета Дмитрий Антонов обвинил руководство "Антонова" в бездействии, в результате чего россиянам удалось уничтожить "Мрию".

В апреле государственный концерн "Укроборонпром" уволил генерального директора государственного предприятия "Антонов" Сергея Бычкова.

Позже в СМИ сообщили, что СБУ задержала чиновников ГП "Антонов", которые препятствовали деятельности украинских военных в "Гостомеле". В частности, генеральному директору ГП "Антонов" Сергею Бычкову сообщено о подозрении в халатности.

Новая "Мрия": появится ли новый самолет?

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