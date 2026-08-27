Когда начнутся переговоры о мире: политолог оценил шансы на остановку войны

Политолог Владимир Фесенко

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Полное прекращение боевых действий в ближайшее время маловероятно, но «окно возможностей» для реального переговорного процесса может появиться от саммита G20 в США.

Об этом в эфире «Киев24» заявил политолог Владимир Фесенко.

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«Речь идет именно о начале переговоров, а не гарантированном завершении войны. Активизация дипломатии может зависеть от позиции США, привлечения Китая и стран Глобального Юга», – сказал политолог.

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Отметим, что саммит G20 в США пройдет 14-15 декабря 2026 года.

Фесенко подчеркнул, что реальные договоренности возможны только при изменении ситуации на фронте и усилении международного давления на Россию.

На днях в Кремле сделали заявление о продолжении войны и переговорах с Украиной . Спикер Путина Песков принялся утверждать, что Россия хотела бы решать поставленные перед ней задачи мирным путем, однако из-за отсутствия такой возможности продолжает войну против Украины, чтобы защищать собственные интересы.

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