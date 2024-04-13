Когда начнутся повторные ВЛК для ограниченно пригодных: заместитель министра обороны назвал сроки

Пересмотр требуется для подтверждения пригодности к службе после отмены статуса "ограниченно пригодный".

Повторные ВЛК для военнообязанных, признанных ранее ограниченно пригодными, начнутся с середины мая.

Об этом сказал заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, выступая на заседании Конгресса местных и региональных властей.

Недавно подписанный президентом Украины закон №3621-IX отменил статус "ограниченно пригодный", позволявший мобилизовать военнообязанных мужчин с некоторыми заболеваниями, но устанавливал ограничения по военным специальностям, по которым те могли проходить службу в армии.

"Сейчас идет согласование изменений в 402 приказа. И с середины мая начнется пересмотр на подтверждение пригодности к службе тех людей, которые были признаны ограниченно пригодными", — пояснил Иван Гаврилюк.

Замминистра также прокомментировал законопроект №10449 о мобилизации, принятый Верховной радой во втором чтении. По его словам, этот закон регулирует четыре важных аспекта:

обязанности граждан;

обязанности органов местного самоуправления;

учет всех мужчин в возрасте 18-60 лет;

закрыта часть лазеек для уклонения от мобилизации.

Замминистра также напомнил, что на очереди еще один законопроект №10379, который сейчас готовится ко второму чтению в Верховной Раде. Он зафиксирует увеличение штрафов за нарушение воинского долга и правил мобилизации.

Напомним, правительство готовит новый перечень заболеваний для прохождения ВЛК. Этот список урегулирует отмену статуса "ограниченно пригодный".

Читайте также ведущие новости дня: