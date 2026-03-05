- Дата публикации
Когда начнутся весенние каникулы в Киеве: официальная дата от КГГА
В КГГА назвали точную дату весенних каникул в столичных школах.
Хотя в январе киевские школы уходили на вынужденный перерыв, городские власти вместе с учителями решили не отменять весенние каникулы. Отдых в Киеве оставили, чтобы дети и педагоги смогли набраться сил перед финишем учебного года.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Решение об отдыхе
Ранее в правительстве рассматривали возможность отмены весеннего отдыха, чтобы компенсировать двухнедельные вынужденные каникулы, продолжавшиеся в январе по распоряжению Кабмина. Однако после консультаций с педагогами город решил придерживаться стандартного графика. Столичные школьники будут отдыхать от учебы с 23 по 29 марта включительно.
«Решение о сохранении весенних каникул — это согласованная позиция всей образовательной команды города. Когда в феврале возобновляли образовательный процесс после вынужденных каникул, этот вопрос обсуждали с образовательным сообществом столицы, в частности, с Ассоциацией директоров школ Киева. После сложной зимы детям и педагогам важно время для отдыха, чтобы восстановить силы перед завершением учебного года», — отметил Валентин Мондриевский.
Чем будут заниматься дети на каникулах
Несмотря на отсутствие уроков, учебные заведения не будут закрываться полностью. Для школьников подготовили альтернативную программу:
кружковая работа и компенсаторные занятия для наслаждения знаний;
информационно-образовательные и воспитательные мероприятия;
работа заведений внешкольного образования.
Как сообщили в КГГА, для киевских педагогов на период каникул предусмотрена программа «Будем здоровы». Эта инициатива действует уже третий год и фокусируется на психоэмоциональном восстановлении учителей, профилактике профессионального выгорания и повышении квалификации.
Напомним, из-за масштабных блекаутов зимой школы в некоторых регионах Украины могут остаться без весенних каникул. Учебный год в Украине завершается 30 июня, однако фактический график будет зависеть от того, как полноценно дети усвоили программу в период блекаутов.