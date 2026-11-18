Зимние каникулы в школе / © ТСН

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В Украине нет единого графика зимних каникул в 2026-2027 учебном году — даты отдыха утверждает педсовет каждой школы отдельно. Пока в одних городах школьники будут отдыхать две недели, в других каникулы будут продолжаться почти месяц.

ТСН.ua разобрался, когда дети уйдут на зимние каникулы в разных регионах.

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В большинстве украинских школ зимние каникулы начнутся ориентировочно 24-28 декабря 2026-го и продлятся до 10 января 2027 года. К учебе школьники смогут вернуться 11 января.

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В то же время, Министерство образования и науки Украины не определяет единые для всех заведений даты зимних каникул. Согласно разъяснению ведомства от 3 июля, 2026-2027 учебный год продлится с 1 сентября 2026-го по 30 июня 2027 года. Конкретные даты окончания учебы и продолжительность летнего отдыха школы устанавливают самостоятельно.

На это также обращает внимание письмо МОН №1/16209-26 от 28 июля. В документе указано, что структуру и продолжительность учебного года утверждает педагогический совет учебного заведения. В то же время, общая продолжительность каникул в течение учебного года должна составлять не менее 30 календарных дней.

Даты 24 декабря — 10 января, которые некоторые медиа представляют как общий график МОН, фактически соответствуют рекомендациям Департамента образования и науки Киева. Согласно им первый семестр завершается 23 декабря, а второй начинается 11 января. Так что эти даты нельзя считать единственным расписанием зимних каникул для всех школ Украины.

Когда зимние каникулы в 2026 году в школах — даты по городам

Сроки зимнего отдыха у школьников могут отличаться в зависимости от города и конкретного учебного заведения. Единого календаря для всех школ нет, поскольку даты каникул определяют сами учебные заведения с учетом рекомендаций местных властей и особенностей организации обучения.

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В МОН подчеркивают, что структуру и продолжительность учебного года утверждают педагогические советы школ. При необходимости учебные заведения могут корректировать каникулярный период с учетом ситуации с безопасностью, перебоев с электроснабжением или погодных условий.

Согласно опубликованным данным, в разных городах зимние каникулы предварительно запланированы на следующие периоды:

Киев — с 24 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. К занятиям ученики должны вернуться 11 января;

Львов — с 24 декабря 2026 года по 6 января 2027 года;

Харьков — ориентировочно с 24 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. В отдельных школах каникулы могут начаться 25, 26 или 28 декабря;

Одесса — с 26 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. В то же время в некоторых школах Одесской области зимний отдых будет длиннее из-за переноса осенних каникул;

Днепр — с 25 декабря 2026 года по 6 января 2027 года;

Черкассы — с 25 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;

Запорожье — ориентировочно с 28 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;

Полтава — в некоторых школах каникулы запланированы с 24 декабря 2026 года по 24 января 2027 года;

Ровно — с 19 декабря 2026 года по 3 января 2027 года;

Хмельницкий — с 19 декабря 2026 года по 3 января 2027 года;

Тернополь — с 14 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Заметим, что даже в пределах одного города даты могут отличаться. Поэтому родителям следует проверить актуальный график на официальном сайте школы или уточнить его у классного руководителя.

Календарь обучения также может корректироваться в зависимости от ситуации и наличия электроэнергии. В частности, в январе 2026 года в Киеве зимние каникулы продлили до 1 февраля из-за ситуации в энергетике, а очное обучение возобновили 2 февраля.

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К слову, Верховная Рада приняла законопроект № 15082-д, позволяющий ученикам 10-11 классов в 2026/2027 учебном году закончить учебу и получить аттестат в своей школе, даже если ее реорганизуют или изменят тип. Для этого учебным заведениям упростили процедуру лицензирования: документ на обучение старшеклассников до конца 2027/2028 учебного года будет выдаваться автоматически в течение 10 дней без полных проверок.

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