"Когда надежды нет вовсе": в Днепре медики спасли мужчину со сквозным ранением головы (видео)

Сейчас мужчина находится во Львовском клиническом военно-медицинском центре.

В Днепре медики больницы им. Мечникова спасли украинского военного, который на передовой получил сквозное пулевое ранение головы.

Об этом на своей странице написал Генеральный директор больницы Сергей Рыженко.

Раненому бойцу Андрею нейрохирурги провели многочасовую операцию на голове. Сейчас он — в полном сознании. Мужчина проходит реабилитацию уже во Львовском клиническом военно-медицинском центре.

"Когда надежды нет совсем — произошло чудо руками нейрохирургов больницы Мечникова. Сквозное диаметрально пулевое ранение головного мозга. Многочасовая сложная операция. Сейчас Андрей очень успешно продолжает реабилитацию во Львовском клиническом военно-медицинском центре. Это лучшие военные врачи, которые за семь лет стали нашими ближайшими фронтовыми друзьями", — отметил Сергей Рыженко.

Напомним, что в Днепре реанимация переполнена пациентами с COVID-19, не хватает аппаратов ИВЛ.

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