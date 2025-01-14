Когда наконец заработает отсрочка для студентов в "Резерве": в Минобороны ответили

Студенты жалуются, что получать справки из учебного заведения, а затем нести их в ТЦК очень неудобно.
В приложении "Резерв+" уже на этой неделе в приложении "Резерв+" должна заработать услуга отсрочки от мобилизации для студентов.
Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в комментариях под одни из своих постов в Facebook.
Черногоренко спросили, когда заработает отсрочка в "Резерв+" для студентов. Потому что соискатели образования тратят много времени, чтобы получить справку для отсрочки через ЕГЭБО (Единая государственная электронная база по вопросам образования), а затем вынуждены лично нести ее в ТЦК.
"Заработает на этой неделе уже скоро", — лаконично ответила заместитель министра.
Как сейчас получить справку с места обучения для отсрочки
Чтобы получить справку из ЕГЕБО, вам нужно обратиться в свое учебное заведение.
- Сотрудники вашего учебного заведения сформируют и выдадут вашу справку из ЕГЕБО.
- Затем эту справку вы должны подать в ТЦК, обратившись туда лично.
Ранее сообщалось, нужно ли военнообязанным с бронированием проходить ВЛК.
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