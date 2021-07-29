"Когда нашли трусики и обувь, поняли — случилось самое худшее": родные убитой 6-летней девочки под Харьковом рассказали о последних часах его жизни

Родные убитого ребенка не сомневаются в причастности подростка к убийству Мирославы.

В Харьковской области в поселке Старый Салтов 28 июля пропла 6-летняя Мирослава Третьяк, через несколько часов ее тело нашли в заброшенном здании с признаками насильственной смерти. Подозреваемого в убийстве девочки задержали — им оказался 13-летний соседский мальчик Б*, с которым Мирославу видели односельчане.

О последних часах жизни девочки изданию Newsroom рассказали родные ребенка.

6-летняя Мирослава с родителями жила в двухэтажном доме на 2 этаже. Этажом ниже жил 13-летний Б* с сестрой и матерью.

По словам мамы убитой Мирославы Татьяны Третьяк, с подозреваемым в зверском убийстве 13-летним подростком дочь была знакома с детства. Парень играл с детьми, среди которых были Мирослава и ее подруга Вика.

"Я даже говорила его матери, чтобы сказала ему играть отдельно, ведь они в разной возрастной категории", — говорит Татьяна.

В злополучный день девочка также играла с подружкой, к ним присоединился и Б*.

"Вчера она прибежала и говорит: "Мама, меня сосед Б* обижает". Мирослава сказала, что он толкал ее и выбросил обруч в виде рожок. Я сказала, не трогать его и просто уйти и обещала поговорить с его мамой, когда та придет", — рассказывает мама Мирославы.

Около 15:00 Мирослава сбегала в магазин, вернулась домой, немного отдохнула и снова пошла играть на улицу с подругой и взяла велосипед.

"Через час она пришла, я вымыла ей ручки, она взяла два персика и снова побежала к Вике. Она долго не возвращалась. А потом пришла подружка и спрашивает: "А Мира будет гулять?". Я говорю: "Она к тебе пошла", на что Вика ответила, что Мирослава ушла с Б*", — рассказывает убитая горем мать ребенка.

Выяснилось, что Мирослава и Б* вместе пошли в сторону бывшей пекарни, и их больше не видели. Родители бросились искать девочку и увидели Б* одного, когда же его спросили о Мирославе, он сказал, что они в определенном месте разошлись и больше он ее не видел.

К поискам пропавшей девочки подключились полиция, волонтеры и местные жители.

Тело 6-летней Мирославы с признаками насильственной смерти обнаружили поздно ночью в тот же день в заброшенном доме.

"Во время поиска, когда люди нашли трусики и обувь, мы поняли, что случилось худшее. Я до 5:00 утра был у того дома, но внутрь нас не пустили", — рассказывает дедушка погибшей Виктор Алексеевич.

В том, что 13-летний Б* причастен к трагедии, родственники не сомневаются.

"Я не скажу, что он нормальный. Как можно назвать нормальным человека, который детей в школе толкает, бросает в них камнями, который котов в туалете топит", — говорит Татьяна.

Напомним, что тело девочки с признаками насильственной смерти — ушибом головы и лица правоохранители нашли около 23:50 в заброшенном доме поселка Старый Салтов.

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