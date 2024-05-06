Когда Нидерланды планируют передавать F-16 Украине: в Минобороны дали ответ

Кайса Оллонгрен рассказала, что сейчас украинские пилоты проходят обучение в ряде стран.

Нидерланды планируют начать отправку истребителей F-16 по Украине этой осенью вслед за Данией, которая намерена передавать самолеты летом.

Об этом во время брифинга в Вильнюсе сказала министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает Delfi.

Оллонгрен сказала, что именно такой график снабжения истребителей Украины предусматривает прописанный план союзников.

"У нас все расписано по проекту, который заключается в обучении украинских пилотов, подготовке обслуживающего персонала и передаче реальных самолетов", – отметила она.

Нидерландская министер проинформировала, что сейчас украинские пилоты проходят обучение в ряде стран.

"И если нам удастся удержаться на этом пути, а у Украины все будет работать, разумеется, в их собственной стране, то первые самолеты будут поставлены Данией уже этим летом. И мы надеемся принять участие в поставках с осени с нашими F-16", – добавила она.

Напомним, в Воздушных Силах ответили, когда первые F-16 появятся в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские пилоты на F-16 будут одними из лучших в мире, но Россия попытается их сбить.

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