Когда никого не было дома: в Днепропетровской области за решетку отправили мужчину, который приставал к малолетним детям

За это он проведет в тюрьме шесть лет.
В Днепропетровской области за решетку отправили мужчину, который приставал к девочкам в возрасте от шести до девяти лет.
Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области.
Как выяснилось, с апреля по июнь этого года 47-летний гражданин неоднократно совершал развратные действия в отношении двух внучек своей жены — девочкам шесть и восемь лет. Кроме того, приставал гражданин и к их 9-летней подруге.
"Приговором Новомосковского горрайонного суда 47-летний гражданин признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 ("Совершение развратных действий в отношении малолетних лиц") УК Украины. Свою вину мужчина признал полностью. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде шести лет лишения свободы", — сообщили в пресс-служба прокуратуры области.
Напомним, что в Кременчуге мужчина напал с ножом на двух прохожих. В результате чего один из них скончался на месте, второй получил серьезные ранения.