«Когда нужно ударить, вы становитесь острием»: Залужный, Буданов и Пивненко поздравили десантников с Днем ДШВ

День Десантно-штурмовых войск в Украине

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Сегодня, 8 ноября, в Украине отмечают День десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. По этому случаю чиновники, военные, публичные деятели поздравляют защитников с праздником. Собрали подборку поздравлений с Днем Десантно-штурмовых войск.

День Десантно-штурмовых войск: поздравления

К поздравлениям украинских десантников присоединился Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов:

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«Десантники пробивают путь там, где это кажется невозможным. Они одними из первых заходят в самые горячие точки, ломают оборону врага и держат самые сложные направления. „Всегда первые“. За этой стальной решительностью стоят часто уставшие, но несгибаемые люди», — пишет Буданов.

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Он добавил, что украинские десантники — это люди, которые готовы брать на себя тяжелый удар в решающие моменты.

«Благодарю каждого воина ДШВ за стойкость и мужество. Почет и вечная память всем, кто вернулся на щите. С Днем ДШВ. Честь!», — добавил Буданов.

Премьер-министр Сергей Корецкий также обратился к воинам с торжественным словом:

«Те, кто всегда первые! Сегодня благодарим защитников и защитниц, которые служат в рядах Десантно-штурмовых войск ВСУ. Вы каждый день выполняете сверхсложные боевые задания: проводите штурмы, рейды и контратаки, сдерживаете продвижение врага и возвращаете украинские позиции», — пишет Корецкий.

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Премьер отметил, что каждая операция ДШВ нуждается в высоком боевом мастерстве, скорости решений и слаженности. Он поблагодарил воинов за мужество и защиту.

В десантно-штурмовых войсках тоже поздравили воинов. Там опубликовали щемящее видео и коротко написали:

«Всегда рядом, всегда первые. На всей таймлинии российско-украинской войны в борьбе за новейшую Независимость. Годы отважного самопожертвования, побед и отстаивания украинской государственности. С Днем, самые лучшие и отчаянные. С Днем Десантно-штурмовых войск ВС Украины».

Посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также присоединился к поздравлениям. Он написал, что ДШВ — это щит и меч Украины, а наши десантники уже вошли в историю мирового военного искусства.

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«Спасибо, что всегда первые! Когда нужно выстоять, вы становитесь стеной, а когда нужно ударить, становитесь острием. Сил вам, выдержки и удачи. Пусть архистратиг Михаил, предводитель Божьего войска, оберегает всех украинских десантников. Светлая память павшим».

Свои поздравления по случаю профессионального праздника опубликовала и 80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада 8-го корпуса ДШВ ВСУ.

«Это праздник крепких духом. Праздник тех, кто имеет железную волю к победе! 8 ноября — День Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. В многолетней борьбе с агрессором украинские десантники бесстрашно сражаются за каждый метр родной земли. Выполняя самые трудные задачи, проявляют на поле боя смелость, изобретательность и честь. Благодаря лучшей подготовке, уничтожают любого противника, посмевшего посягнуть на нашу свободу».

Там добавили, что украинский десант — это о крепком братстве, где побратим прикроет побратима, а каждый делает для победы все возможное и даже больше.

Военнослужащий и ветеран АТО Алексей Петров поделился поздравлениями и воспоминаниями о том, как в детстве и юности мечтал стать десантником и офицером, вдохновляясь рассказами отца и фильмами об армии. Но срочную службу он прошел в других войсках, и мысль о том, что когда-то он станет десантником и офицером, казалась ему нереальной.

«Если бы мне тогда, летом 1992 года… и даже в 2012-м кто-то сказал, что я все же буду десантником! Более того, командиром роты, то есть офицером, я бы покрутил указательным пальцем у своего виска и посоветовал срочно обратиться к врачу», — отметил он.

«Сегодня я искренне поздравляю с Днем ДШВ своих побратимов из 82-й бригады и 421 батальона беспилотных систем. Приветствую своих „котят“: Самурай, Тихий, Хулиган, Физрук, Гарбуз, Гимли, Тупак, Юрист, Дотер, Кэмел, Мамай, Хоттабыч, Еж, Хаски, Валидол, Гор, Дайс, Джа, Одиннадцатый, Вухань и более сотни других позывных. И за каждым из них ВОИН… Вы те, о ком говорят „Лучшие люди страны“. Поздравляю каждого и каждую, у кого на форме рядом с маленьким сине-желтым флагом находится маруновый шеврон…».

Старшина ВСУ, военный и глава ОО «Сердца Киборгов» Анатолий Свирид опубликовал короткое поздравление:

«Уважение казакам, которые в строю. Вечная Память павшим Побратимам».

Волонтер и инструктор учебного центра десантно-штурмовых войск Маруся Зверобой также опубликовала несколько щемящих слов:

«Поздравляю десантников с Днем ДШВ! Всем, кто жив, здоровья, выдержки и удачи на каждом шагу, всем, кто ушел в небесное войско, вечная Слава и Уважение за самопожертвование ради страны и людей».

Генерал-майор Вооруженных Сил Украины и экс-командующий оперативным командованием «Восток» Александр Нестеренко отметил, что бойцы ДШВ являются воинами, которые каждый день демонстрируют мужество, решительность и готовность действовать в самых сложных условиях. Он отдельно поблагодарил десантников, которые держат оборону и освобождают Сумскую область, а также защищают десятки прифронтовых населенных пунктов.

«Благодарю всех военнослужащих Десантно-штурмовых войск за стойкость, мужество и преданность Украине. Желаю выдержки, надежных побратимов рядом, сил в борьбе и скорейшего возвращения домой с Победой Украины».

Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко также поздравил воинов Десантно-штурмовых войск с профессиональным праздником. Он отметил, что украинские десантники всегда с честью преодолевали самые сложные испытания и с самого начала полномасштабного вторжения выполняют задачи на самых горячих участках фронта благодаря своей мобильности, скорости и высокой подготовке.

«У нас есть общая цель — защитить Украину, сохранить жизнь наших воинов и освободить украинскую землю от российских оккупантов. Спасибо каждому десантнику и каждой десантнице за мужество, профессионализм и преданность Украине. Склоняем голову в память павших героев, отдавших жизнь за свободу и независимость нашего государства. Уважение тем, кто продолжает борьбу, и благодарность всем, кто поддерживает своих побратимов».

Журналистка Юлия Кириенко-Меринова присоединилась к поздравлениям и назвала штурм стихией ДШВ, а продуманность каждой операции — их базой. Она подчеркнула, что ДШВ является безоговорочной опорой украинского войска, а уровень подготовки их солдат значительно превышает выучку врага и многих других подразделений.

«Десятки тысяч уничтожений россиян на фронте — это ДШВ. Основные операции по освобождению территорий — это ДШВ. Харьковская операция, Лиман, Бахмутское контрнаступление, Белогоровка, Херсонская, Курская область, Доброполье, Покровск, Александровское направление. На самых тяжелых участках фронта всегда есть бригада ДШВ. Потому что они являются основой стабильности фронта», — пишет журналистка.

А еще она напомнила, что украинские десантники — это самый долгий рейд в военной истории, который осуществила 95-я бригада еще в 2014 году.

Поздравление с Днем десантно-штурмовых войск 2026

Напомним, что 8 ноября в Украине отмечают День Десантно-штурмовых войск ВСУ — праздник храбрых воинов, которые защищают страну на самых ответственных направлениях. По этому случаю родные, друзья и побратимы отправляют военным слова благодарности, желая им крепкого здоровья, надежного плеча рядом и скорейшего возвращения домой.

Для тех, кто хочет поздравить знакомых защитников, мы опубликовали разные варианты в прозе и стихах, которые можно отправить в личных сообщениях или опубликовать в соцсетях.

В частности, краткие SMS-пожелания со словами благодарности за стойкость и мужество, а также искренние пожелания несокрушимого духа и успешного выполнения боевых задач.

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