Когда громады смогут подать заявки на строительство укрытий в школах: в МОН ответили

С 20 по 26 января местные громады могут подавать заявки на строительство и ремонт укрытий в школах и заведениях профтехобразования.

Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева в эфире "Мы-Украина".

По словам заместительницы, первый этап подачи заявок начнется 20 января и продлится неделю. Она отметила, что в большинстве громад уже разработаны проектно-сметные документы, что позволяет им быстро получить деньги и начать строительные работы или капитальный ремонт укрытий.

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После первого раунда, в зависимости от количества поданных заявок, МОН может объявить второй набор для громад, у которых еще нет готовых ПКД.

Кузьмичева отметила, что в 2025 году на эти цели выделено 6,2 миллиарда гривен, что почти в три раза больше, чем в прошлом году (2,5 млрд грн).

"Эта сумма больше. Достаточно ли она для того, чтобы покрыть все наши потребности в построении укрытий – очевидно, что нет. В Украине около 13 000 школ и большая часть из них покрыта простейшими укрытиями, но специфика в том, что не в во всех регионах возможно укрытие в самых простых укрытиях", – сообщила заместительница.

Она добавила, что значительная часть нуждается в улучшении укрытий, особенно на приграничных и прифронтовых территориях, где необходимы более надежные хранилища для обеспечения безопасности во время образовательного процесса.

Напомним, пол тысячи детей смогут одновременно учиться в первой подземной школе, открытой в Запорожье.

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