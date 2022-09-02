Когда осеннее равноденствие 2022: что это за день и какие традиции существуют

23 сентября – день осеннего равноденствия 2022 года. Это особая дата, когда продолжительность дня и ночи одинакова. После дня осеннего равноденствия ночь начинает увеличиваться, а день сокращаться. Что нам известно об этой дате и какие традиции существуют – читайте в материале ТСН.ua.

Обычно осеннее равноденствие приходится на 22 или 23 сентября. В 2022 году это особое событие состоится 23 сентября. Затем дни становятся короче, а ночи длиннее. И так будет происходить до зимнего солнцестояния, которое приходится на 21 декабря 2022 года.

Достаточно интересен один факт. Большинство людей считают, что в день осеннего равноденствия продолжительность дня и ночи одинакова и составляет 12 часов. В самом деле, визуально Солнце находится над Землей дольше из-за эффекта атмосферной рефракции. А потому световое время суток может на несколько минут быть длиннее темного. Так происходит потому, что равноденствия математически рассчитывают по центру солнечного диска. А разница между восходом и закатом Солнца определяется по верхней точке светила.

Также интересно, что в южном полушарии со дня осеннего равноденствия начинается календарная весна.

День осеннего равноденствия: традиции праздника

В день осеннего равноденствия следует поблагодарить Бога за все хорошее, что было в этом году, за все положительные планы, которых вы смогли достичь и за моменты радости.

Что еще предстоит сделать 23 сентября, в день осеннего равноденствия:

загадать желание, ведь энергия равноденствия поможет быстрее их выполнить;

пригласить родственников, друзей и знакомых за стол, где угостить их осенью.

В прошлом наши предки в день осеннего равноденствия прославляли Богородицу, пекли пироги из муки нового урожая и заканчивали гулянье на улице. После этого вечерницы устраивали только в домах.

Считалось, что этот день особенный, ведь он полон магии. Поэтому девушки будут проводить различные ритуалы и обряды. Например, привлекали любовь, благополучие, здоровье и т.д.

Существовала такая традиция: к восходу солнца в день осеннего равноденствия девушка должна была умыться родниковой водой. Верили, что незамужем девушка тогда в течение года встретит суженого и выйдет замуж, а также будет долго оставаться красивой и молодой.

А хозяйки в этот день гасили старик и зажигали новый огонь в домах. А также сжигали в нем все старые вещи, чтобы все проблемы прошлого года сгорели вместе с ними.

Чтобы дети были здоровы, 23 сентября их обливали водой прямо на пороге дома.

Что нельзя делать в день осеннего равноденствия