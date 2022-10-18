Когда осенние каникулы 2022 года: график и сколько будут продолжаться

Когда в Украине начнутся осенние каникулы 2022 года и сколько они будут продолжаться – читайте в материале ТСН.ua.
В Украине был опубликован график школьных каникул на 2022-2023 учебный год. График предварительный, то есть администрация каждого учебного заведения может отдельно принимать окончательное решение о дате каникул и их продолжительности.
Когда осенние каникулы 2022 года в Украине
В Украине осенние каникулы для школьников продлятся с 24 по 30 октября.
Напомним, что согласно графику:
- зимние каникулы – от 25 декабря 2022 года до 8 января 2023 года;
- весенние каникулы – с 17 марта по 2 апреля 2023 года;
- летние каникулы – с 25 мая до 1 сентября 2023 года.
Когда осенние и другие каникулы в школах с трехместровой системой обучения
В школах с трехместровой системой обучения график школьных каникул выглядит иначе:
- первые осенние каникулы – от 3 до 9 октября;
- вторые осенние каникулы – от 21 до 27 ноября;
- новогодние (зимние) каникулы – от 25 декабря 2022 года до 8 января 2023 года;
- февральские каникулы – от 10 до 19 февраля;
- весенние каникулы – от 3 до 9 апреля;
- летние каникулы – с 25 мая до 1 сентября.
Также школьники могут быть выходными в дни больших государственных праздников, если они приходятся на будни:
- от 6 по 8 марта – Международный женский день;
- от 1 до 4 мая – День труда, Пасха;
- с 8 по 10 мая – День памяти и примирения и День Победы.
Однако следует отметить, что в связи с действием военного положения в Украине эти выходные могут отменяться. Так было, например, 14 октября 2022 года на День защитников и защитниц Украины, когда дети все же вышли в школу.