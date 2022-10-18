Когда осенние каникулы 2022 года: график и сколько будут продолжаться

Когда в Украине начнутся осенние каникулы 2022 года и сколько они будут продолжаться – читайте в материале ТСН.ua.

В Украине был опубликован график школьных каникул на 2022-2023 учебный год. График предварительный, то есть администрация каждого учебного заведения может отдельно принимать окончательное решение о дате каникул и их продолжительности.

Когда осенние каникулы 2022 года в Украине

В Украине осенние каникулы для школьников продлятся с 24 по 30 октября.

Напомним, что согласно графику:

зимние каникулы – от 25 декабря 2022 года до 8 января 2023 года;

– от 25 декабря 2022 года до 8 января 2023 года; весенние каникулы – с 17 марта по 2 апреля 2023 года;

– с 17 марта по 2 апреля 2023 года; летние каникулы – с 25 мая до 1 сентября 2023 года.

Когда осенние и другие каникулы в школах с трехместровой системой обучения

В школах с трехместровой системой обучения график школьных каникул выглядит иначе:

первые осенние каникулы – от 3 до 9 октября;

– от 3 до 9 октября; вторые осенние каникулы – от 21 до 27 ноября;

– от 21 до 27 ноября; новогодние (зимние) каникулы – от 25 декабря 2022 года до 8 января 2023 года;

– от 25 декабря 2022 года до 8 января 2023 года; февральские каникулы – от 10 до 19 февраля;

– от 10 до 19 февраля; весенние каникулы – от 3 до 9 апреля;

– от 3 до 9 апреля; летние каникулы – с 25 мая до 1 сентября.

Также школьники могут быть выходными в дни больших государственных праздников, если они приходятся на будни:

от 6 по 8 марта – Международный женский день;

– Международный женский день; от 1 до 4 мая – День труда, Пасха;

– День труда, Пасха; с 8 по 10 мая – День памяти и примирения и День Победы.

Однако следует отметить, что в связи с действием военного положения в Украине эти выходные могут отменяться. Так было, например, 14 октября 2022 года на День защитников и защитниц Украины, когда дети все же вышли в школу.