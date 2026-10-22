Когда осенние каникулы 2026: даты отдыха школьников в Киеве, Львове и других городах

Когда осенние каникулы 2026

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Не прошло и двух месяцев учебы в школе, как у детей уже начинаются осенние каникулы. Но не всем украинским школьникам удастся отдохнуть от гранита науки, ведь учебные заведения сами решают, идти ли детям на каникулы. Делимся, когда начинаются осенние каникулы 2026 в разных городах Украины.

Об этом пишет «24 Освіта».

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Осенние каникулы 2026: когда начинаются в городах Украины

Официально учебный год в школах длится до 30 июня 2027 года. При этом единого общенационального календаря для завершения уроков, проведения последних звонков или выхода на летние каникулы нет. Школы сами будут определять свой график учебы.

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В МОН сообщали, что каждое образовательное учреждение имеет право самостоятельно корректировать сроки учебы и отдыха в течение года, учитывая ситуацию с безопасностью и погодные условия. Окончательное расписание утверждают в школах.

Осенние каникулы начинаются в большинстве школ в конце октября, а именно с 26 числа.

Киев : школьники будут отдыхать с 26 октября по 1 ноября.

Львов : для подавляющего большинства школ Львова каникулы продлятся с 26 октября по 1 ноября.

Черновцы : большинство городских гимназий и лицеев отправят учеников на отдых с 26 октября по 1 ноября.

Тернополь : в тернопольских школах каникулы начнутся 26 октября и завершатся 1 ноября.

Днепр : школьники уйдут на каникулы 31 октября и вернутся к учебе после 8 ноября.

Ужгород: в ужгородских школах отдых стартует 26 октября и продлится до 1 ноября.

Ровно : каникулы продлятся также с 26 октября по 1 ноября.

Луцк : школьники уйдут на осенние каникулы с 26 октября по 1 ноября.

Хмельницкий : каникулы продлятся с 26 октября по 1 ноября.

Кропивницкий : одинаковой даты каникул нет, каждая школа определяет их самостоятельно.

Ивано-Франковск : дети идут на отдых с 26 октября по 1 ноября.

Черкассы : каникулы продлятся с 26 октября по 1 ноября.

Полтава : каникулы в большинстве школ продлятся с 26 октября по 1 ноября.

Одесса и область : часть школ не идет на осенние каникулы — в 50 громадах 270 школ перенесли эти дни на конец декабря по совету областного департамента образования.

Каменец-Подольский: осенних каникул здесь не будет, потому что местные школы решили увеличить продолжительность отдыха школьников в декабре.

Школа и образование: последние новости

Напомним, результаты международного исследования качества образования PISA-2025 свидетельствуют, что почти 45% украинских 15-летних подростков не достигли базового уровня читательской грамотности. Они способны считать только буквальное содержание кратких текстов, в то время как выявление неочевидных связей и формулирование собственных выводов для них является сложной задачей.

Базовый уровень продемонстрировали 55% школьников, а наивысшего достигли всего 1%. Также зафиксирован гендерный разрыв в чтении: девочки набрали в среднем 434 балла против 402 у мальчиков.

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В тестировании приняли участие около 9 тысяч учеников и студентов из 297 учебных заведений в 17 областях Украины. Результаты других предметов также демонстрируют вызовы: по математике базовый порог преодолели 54% подростков, а по естественным дисциплинам — 65%. В целом качество знаний остается на уровне 2022 года.

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