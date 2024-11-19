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Когда отключения света прекратятся: советник премьера рассказал о ситуации

Когда отключения света прекратятся: советник премьера рассказал о ситуации

Отключение света/Коллаж: ТСН.ua

Для полной отмены графиков отключений понадобятся недели.

Ситуация с электроэнергией в Украине может улучшиться через несколько дней. Однако для полного отказа от графиков отключений света потребуются недели.

Об этом советник премьер-министра Украины Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "Киев24".

В частности, Бойко сообщил об улучшении ситуации с электроснабжением в Одесской области, где в результате российских ударов было повреждено больше всего объектов.

"Мы рассчитываем через несколько дней существенно улучшить ситуацию с графиками (отключения света – ред.). Если говорить о полном отказе от них, то боюсь, что для такого прогноза необходимы не дни, а недели", – рассказал советник премьера.

Он добавил, что энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно скорее провести все необходимые ремонты.

Напомним, по мнению директора центра исследований энергетики Александра Харченко, улучшение ситуации с электроснабжением может занять от двух до четырех недель, в зависимости от региона.

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