Когда отключили свет и воду: рецепты вкусных намазок на хлеб, которые готовятся за 5 минут

Когда отключили свет и воду, но вам нужно срочно перекусить, следует попробовать приготовить вкусную намазку на хлеб. Рецепты этого блюда бывают разными и они точно смогут выручить в экстренной ситуации.

Намазка на хлеб с плавленым сыром

Что нужно взять:

100 г плавленого творога;

1 яйцо;

половину зубчика чеснока;

соль и перец по вкусу.

В глубокую миску натрите вареное яйцо, добавьте порциями плавленый сыр и мелко порезанный чеснок. Все ингредиенты размешайте, поперчите и посолите. Такая закуска прекрасно сочетается со свежим хлебом и разными овощами.

Вкусная намазка на хлеб из крабовых палочек

Вам понадобятся:

50 г майонеза;

100 г крабовых палочек;

50 г сыра Фета;

50 г плавленого творога;

соль и перец по вкусу;

укроп.

Мелко нарежьте укроп, смешайте его с творогом в пропорции 1:1. Теперь можете добавить майонез. Вымешивайте, пока масса не будет напоминать густую сметану. Крабовые палочки нарежьте кубиками и добавьте их в творожную массу. Посолите и поперчите по вкусу. Лучше всего вкусна такая намазка с белым хлебом.

Сытная намазка на хлеб из сардины (или другой рыбной консервы)

Что вам понадобится:

100 г сардины или другой рыбной консервы;

50 г майонеза;

1 яйцо;

соль и перец;

1 перо зеленого лука.

Рыбу достаньте из банки и, если нужно, отделите косточки. Тушку измельчите с помощью вилки. Яйцо натрите на терке, добавьте к рыбе. Измельчите зеленый лук, добавьте к рыбе и яйцам. Все нужно смазать майонезом и тщательно перемешать. Посолите и поперчите. Намазка будет смаковать с черным хлебом.

Намазка на хлеб с морковью по-корейски

Возьмите следующие ингредиенты:

30 г творога;

1 яйцо;

30 г моркови по-корейски;

30 г майонеза;

соль и перец.

Яйцо натрите на мелкой терке, добавьте натертый сыр и морковь (слишком длинные ломтики лучше разрезать на меньшие кусочки). Добавьте майонез, поперчите и посолите. Тщательно перемешайте. Такое блюдо можно совмещать с кукурузным хлебом.

Намазка на хлеб из творога

Чтобы приготовить нужно:

100 г домашнего творога;

1 веточка петрушки;

соль, перец по вкусу;

50 г сметаны;

1 зубчик чеснока.

Мелко нашинкуйте петрушку, добавьте зубчик чеснока (выдавленный через пресс). Посолите и поперчите по вкусу. Творог и сметану соедините, добавьте к зелени. С помощью вилки разомните массу, чтобы она была похожа на густой крем. Перемешайте. Такая намазка подходит не только для хлеба, ее можно заворачивать в лаваш или блины.