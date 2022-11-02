Когда отключили свет и воду: рецепты вкусных намазок на хлеб, которые готовятся за 5 минут

Когда отключили свет и воду, но вам нужно срочно перекусить, следует попробовать приготовить вкусную намазку на хлеб. Рецепты этого блюда бывают разными и они точно смогут выручить в экстренной ситуации.
Намазка на хлеб с плавленым сыром
Что нужно взять:
- 100 г плавленого творога;
- 1 яйцо;
- половину зубчика чеснока;
- соль и перец по вкусу.
В глубокую миску натрите вареное яйцо, добавьте порциями плавленый сыр и мелко порезанный чеснок. Все ингредиенты размешайте, поперчите и посолите. Такая закуска прекрасно сочетается со свежим хлебом и разными овощами.
Вкусная намазка на хлеб из крабовых палочек
Вам понадобятся:
- 50 г майонеза;
- 100 г крабовых палочек;
- 50 г сыра Фета;
- 50 г плавленого творога;
- соль и перец по вкусу;
- укроп.
Мелко нарежьте укроп, смешайте его с творогом в пропорции 1:1. Теперь можете добавить майонез. Вымешивайте, пока масса не будет напоминать густую сметану. Крабовые палочки нарежьте кубиками и добавьте их в творожную массу. Посолите и поперчите по вкусу. Лучше всего вкусна такая намазка с белым хлебом.
Сытная намазка на хлеб из сардины (или другой рыбной консервы)
Что вам понадобится:
- 100 г сардины или другой рыбной консервы;
- 50 г майонеза;
- 1 яйцо;
- соль и перец;
- 1 перо зеленого лука.
Рыбу достаньте из банки и, если нужно, отделите косточки. Тушку измельчите с помощью вилки. Яйцо натрите на терке, добавьте к рыбе. Измельчите зеленый лук, добавьте к рыбе и яйцам. Все нужно смазать майонезом и тщательно перемешать. Посолите и поперчите. Намазка будет смаковать с черным хлебом.
Намазка на хлеб с морковью по-корейски
Возьмите следующие ингредиенты:
- 30 г творога;
- 1 яйцо;
- 30 г моркови по-корейски;
- 30 г майонеза;
- соль и перец.
Яйцо натрите на мелкой терке, добавьте натертый сыр и морковь (слишком длинные ломтики лучше разрезать на меньшие кусочки). Добавьте майонез, поперчите и посолите. Тщательно перемешайте. Такое блюдо можно совмещать с кукурузным хлебом.
Намазка на хлеб из творога
Чтобы приготовить нужно:
- 100 г домашнего творога;
- 1 веточка петрушки;
- соль, перец по вкусу;
- 50 г сметаны;
- 1 зубчик чеснока.
Мелко нашинкуйте петрушку, добавьте зубчик чеснока (выдавленный через пресс). Посолите и поперчите по вкусу. Творог и сметану соедините, добавьте к зелени. С помощью вилки разомните массу, чтобы она была похожа на густой крем. Перемешайте. Такая намазка подходит не только для хлеба, ее можно заворачивать в лаваш или блины.