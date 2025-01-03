Когда откроют Национальное военное кладбище: Шмыгаль назвал дату

Уже в этом году Национальное военное мемориальное кладбище должно быть открыто для захоронений погибших военных.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Для Министерства по делам ветеранов одной из приоритетных задач определено строительство Национального военного мемориального кладбища. В этом году оно должно быть открыто для захоронений погибших героев", – отметил Шмыгаль.

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Также, по его словам, в 2025 году планируется запустить первые ветеранские пространства на уровне районов, а также продолжить увеличение числа специалистов по сопровождению ветеранов, которые будут помогать адаптироваться и получать необходимые услуги.

Шмыгаль добавил, что в сфере медицины для ветеранов будут запущены индивидуальные планы обследования и лечения, скрининг хронических заболеваний. Также планируется расширение психологической поддержки.

"Начнем также запуск кабинетов заботы о ветеранах, а амбулаторные реабилитационные отделения для ветеранов должны появиться в каждой громаде, где есть лечебное учреждение", — подытожил премьер-министр.

Напомним, активисты и экологи были против расположения мемориала на Лысой горе, где он должен был строиться изначально. На сайте Киевсовета была зарегистрирована петиция против создания военного кладбища на Лысой горе, но она не набрала необходимых голосов. После этого Кабмин сменил место строительства НВМК. Его должны построить в поселке Гатное Фастовского района Киевской области.

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