Когда откроют небо над Украиной: Кулеба ответил

Кулеба заявил, что небо над Украиной пока не откроют / © Алексей Кулеба

Украина в ближайшее время не планирует открывать воздушное пространство для гражданской авиации из-за ситуации безопасности.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению в комментарии DW Украина.

По его словам, возобновление авиасообщения возможно только при условии полного обеспечения безопасности полетов, чего сейчас достичь невозможно.

«Ключевым фактором остается ситуация безопасности. Она не позволяет рассматривать открытие воздушного пространства как ближайшую перспективу», — подчеркнул Кулеба.

Он подчеркнул, что любые решения о запуске гражданских рейсов будут приниматься исключительно после создания надлежащих условий защиты пассажиров и инфраструктуры.

В правительстве объяснили ситуацию с авиаперелетами

В то же время работа над предстоящим возобновлением авиаотрасли уже продолжается. В середине марта в Украине была создана специальная рабочая группа, которая должна наработать механизмы запуска гражданских полетов и обеспечения безопасности аэропортов.

Речь идет, в частности, о подготовке инфраструктуры и разработке решений, которые позволят в будущем возобновить авиасообщение, как только это станет возможным с точки зрения безопасности.

