Когда отменят графики отключений света: эксперт озвучил мрачный сценарий

Отключение света в Украине

Потепление, которое идет в Украину, несколько снизит энергопотребление и облегчит ситуацию с обеспечением украинцев электроэнергией. Но графики отключения света могут применяться еще 2-3 года.

Такой прогноз сделал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью изданию Telegraf.

По его словам, энергосистема в Украине работает в режиме постоянной нестабильности, а в Киеве ситуация особенно сложная — собственной генерации в городе фактически не осталось, и столица полностью зависит от электроэнергии извне.

«Проблема в том, что невозможно спланировать потребление. Люди включают все и сразу, как только появляется электричество. Соответственно, все предыдущие графики планирования потребления пошли под хвост. Чтобы создать новые, надо набрать статистику, потому что сейчас просто нет понимания. Раньше дом потреблял 100 кВт, теперь он потребляет 300», — отметил Харченко.

Эксперт добавил, что потепление в Украине несколько облегчит ситуацию и может добавить несколько часов электричества в сутки, но кардинальных изменений пока не будет.

Александр Харченко считает, что графики отключения света могут применяться в Украине еще 2-3 года.

«Это я уже совсем пессимистический сценарий даю. На самом деле, когда станет нормально и тепло, немного легче будет. Но я реально думаю, что в определенные месяцы года мы будем жить с графиками еще несколько лет», — отметил он.

Напомним, ранее прогнозировалось, что чрезвычайная ситуация в энергетическом секторе Украины может продлиться до стабилизации энергоснабжения, что, вероятно, произойдет уже после завершения отопительного сезона.