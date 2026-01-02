Когда отменят графики отключения света: неутешительный прогноз эксперта

Отключение света

Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, и гражданам следует готовиться к тому, что графики отключений будут действовать до конца зимы. В настоящее время экспертная среда и правительство рассматривают три основных сценария прохождения отопительного сезона, которые зависят от интенсивности вражеских обстрелов.

Об этом в эфире «Украинского радио» сообщил энергетический эксперт «Украинского института будущего» Станислав Игнатьев.

По словам эксперта, первый, наиболее положительный вариант возможен при прекращении массированных обстрелов объектов передачи электроэнергии.

«Представим, что-то произошло нереальное и наши объекты перестали обстреливать. Мы можем достаточно быстро восстановить те объекты передачи, в которые враг в последний раз попадал. Относительно быстро — это до месяца», — отметил Игнатьев.

В таком случае дефицит мощности будет покрываться за счет собственной генерации и импорта из Европы (до 2,3 ГВт-ч). Это позволит ввести графики, когда свет будут выключать только на 2–3 часа утром и вечером.

Средневзвешенный прогноз предполагает продолжение регулярных атак РФ, часть из которых будет отражать ПВО, но попадания все же будут.

Будем жить в таких графиках, как жили в последние предновогодние месяцы. Это 4–5 часов без электроснабжения, 3–4 часа мы с электроснабжением, и так дежурим. Этот средневзвешенный сценарий самый вероятный», — подчеркнул аналитик.

Он добавил, что энергетики будут вынуждены применять аварийные схемы переключения питания.

Худший вариант развития событий предусматривает массированные ушибы врага с интервалом в 5 дней, направленные на уничтожение системы передачи электроэнергии. В таком случае крупные города, в частности, Киев, рискуют перейти в режим «энергетических островов».

«Мы будем удовлетворяться на 20% потребности в электрической энергии. Соответственно, тогда у каждого абонента в сутки будет всего 20% электроснабжения. Это 3–4 часа днем или до 6-ти, если не будет сильных морозов», — предупредил Станислав Игнатьев.

При таком сценарии свет будут включать всего дважды в сутки на короткие промежутки времени.

Напомним, в ночь на 2 января российская армия вновь атаковала энергообъекты Украины, из-за чего в большинстве регионов введены графики почасовых отключений света. По данным «Укрэнерго», обесточивание зафиксировано в Запорожской области, а в Киевской и Одесской области продолжается восстановление поврежденного оборудования. Ситуацию усложняет непогода: из-за сильного ветра и снега без электричества остались 27 населенных пунктов в Ивано-Франковской области.