Когда отменят графики отключения света: объяснение Минэнерго

Когда отменят графики отключения света

Враг еще раз массированно атаковал энергетическую инфраструктуру Украины, применив беспрецедентное количество баллистических ракет. Это привело к значительным повреждениям и необходимости введения графиков отключений в ряде регионов. Хотя по состоянию на вечер ситуацию удалось частично стабилизировать, отказаться от графиков почасовых отключений пока невозможно, поскольку они вынужденная и необходимая мера для проведения ремонтных работ.

Об этом рассказала министр энергетики Светлана Гринчук в эфире национального телемарафона " Единые новости «.

Масштаб атаки и необходимость графиков

Министр отметила, что в субботу, 8 ноября, россияне массированно попали по объектам энергосистемы баллистическими ракетами, а это тяжелые цели для убытка. По ее словам, такое количество прямых попаданий по гражданской инфраструктуре было едва ли не самым большим с начала войны.

«Такого количества прямых ударов по энергетическим объектам с начала вторжения трудно вспомнить», — добавила министр.

Из-за этих повреждений операторы энергосистемы сначала применили специальные графики аварийных отключений в Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Одесской и Сумской областях. Со временем, когда удалось стабилизировать ситуацию, регионы были переведены на графики почасовых отключений.

Чиновница подчеркнула, что графики отключения света — вынужденная и необходимая мера, чтобы провести ремонты, запустить оборудование и стабилизировать энергосистему, ведь, по ее словам, «по-другому система не работает».

Пути к стабилизации и отказу от графиков

Министр энергетики отметила, что восстановительные работы проводить сложно из-за постоянных воздушных тревог и риска повторных атак. Однако, по ее словам, запасного оборудования достаточно, чтобы заменить поврежденное, а все службы работают быстро и слаженно. Она подчеркнула, что даже мелкие ремонты требуют на время выключать оборудование, но все имеющиеся ресурсы сейчас скоординированы и развернуты.

Светлана Гринчук пояснила, что для того чтобы облегчить ситуацию и со временем отказаться от графиков, в регионах уже разворачиваются альтернативные источники питания и малые блочные модульные котельные. Она сообщила, что вместе с заместителями и представителями Министерства развития общин и территорий совместно с руководителями ОВА они координируют действия по развертыванию этих альтернативных источников питания, «для того, чтобы возвращать людям тепло и свет».

Ранее сообщалось, что все ТЭС «Центрэнерго» остановились после ночной атаки РФ и больше не генерируют электроэнергию.

Мы ранее информировали, что в Киеве действуют почасовые графики отключения электроэнергии из-за повреждений энергообъектов.