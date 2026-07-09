Когда отсрочка и бронирование теряют силу: адвокат объяснила ключевые основания

Мобилизация. / © ТСН.ua

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Некоторые украинцы могут лишиться отсрочки от мобилизации без дополнительных решений. После обновления информации в государственных реестрах она в некоторых случаях автоматически аннулируется через приложение «Резерв+».

Об этом рассказала адвокат Татьяна Лебедева в комментарии «РБК-Украина».

Адвокат объяснила, что сейчас большинство отсрочек оформляются автоматически через «Резерв+». Впрочем, если человек теряет законные основания для его получения, система самостоятельно отменяет отсрочку.

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Автоматическая отмена происходит в нескольких случаях:

изменение семейных обстоятельств

По словам специалиста, если отсрочка была предоставлена многодетному отцу, то она аннулируется в день, когда старшему ребенку исполняется 18 лет. Аналогично право теряется в случае развода с супругой, имеющей инвалидность.

завершение обучения

Отсрочка для студентов действует только на период обучения. Если же его отчисляют или срок обучения истекает, например, 30 июня, то уже с 1 июля после обновления данных в «Резерв+» отсрочку автоматически отменят.

Уход за родными

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Если отсрочка предоставлена по уходу за родителями, то она действует в течение срока, на который был издан соответствующий акт. Адвокат объясняет, что обычно речь идет об одном годе.

В то же время, в случае смерти человека, за которым осуществлялся уход, информация пока не обновляется в государственных реестрах автоматически. Поэтому система «Резерв+» не отменяет такую отсрочку сразу.

Исчезает бронирование

Бронирование работников предприятий также не отменяется автоматически. Оно утрачивает силу после того, как предприятие лишается статуса критически важного или работник увольняется, а работодатель сообщает об этом ТЦК и СП.

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Напомним, юрист Владимир Романчук объяснил, что в Украине новые правила бронирования не отнимают у предприятий статус критичности сразу. Чтобы и дальше бронировать работников, компании должны подтвердить, что они отвечают уже новым требованиям.

Новые критерии определения критически важных предприятий будут касаться около 20% компаний. Им нужно подтвердить статус критичности до 10 августа. Переходный период будет продолжаться до 1 сентября — действующее бронирование сохраняется, автоматически его никто не отменяет

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