Когда отсрочку от мобилизации обновлять не нужно: адвокат ответил

В Украине военное положение и общая мобилизация продлятся до 9 мая 2025 года.

Отсрочка от мобилизации не всегда требует обновления каждые 90 дней. Такие требования относятся только к определенным категориям военнообязанных.

Об этом рассказал адвокат Тарас Боровский в эфире Киев24.

"Некоторые средства массовой информации распространяли информацию о том, что мобилизация продолжается на 90 дней, и, соответственно, имеющие отсрочку обязаны ее возобновлять. Но есть категории граждан, у которых основания для отсрочки остаются без необходимости регулярного подтверждения", — пояснил Боровский.

Отсрочка, как правило, подается к определенной дате, указанной в соответствующем документе, и не привязывается к срокам мобилизации.

Адвокат подчеркнул, что надежнее всего оформить отсрочку непосредственно в ТЦК по месту регистрации. Он также упомянул о проблемах с работой приложения "Резерв+", которое часто работает некорректно.

Автоматическую отсрочку в "Резерв+" могут получить люди с инвалидностью, имеющие удостоверение актуальное Пенсионного фонда, а также студенты, аспиранты и докторанты.

"Если у вас есть основания для отсрочки, можно скачать заявление в интернете, прикрепить необходимые документы и подать их в ТЦК", — посоветовал эксперт.

В случае, когда очереди в ТЦК большие, а приложение Резерв+ не работает, Боровский советует воспользоваться Укрпоштой для отправки заявления.

"В случае отправки документов на отсрочку Укрпоштой, ТЦК часто ссылается на порядок военного учета, в котором указано, что заявление об отсрочке следует подавать именно лично, однако можно прислать его почтой. При этом важно указать попытки попасть в ТЦК физически", — подытожил адвокат.

Напомним, недавно в Минобороны разъяснили правила предоставления отсрочки для студентов и преподавателей.

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