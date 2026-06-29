Когда отступит жара: названы даты долгожданного похолодания в Украине

Жара задержится: когда температура в стране наконец-то пойдет на убыль / © ТСН.ua

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Украина накрыла мощная волна жары, которая достигнет своего пика в последний день месяца.

Какая будет погода в ближайшие дни и когда жара пойдет на убыль, рассказала синоптик Наталья Диденко.

На Западе сохранится адская жара

По ее словам, июнь завершится высокой температурой воздуха. В западных областях сохранится чрезвычайная жара. Температура воздуха будет достигать +33+38 градусов.

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Погода в других регионах

На севере +30+34, Сумской свежее, +27+29 градусов.

в центральных областях +30+35 градусов.

в восточных областях +26+29 градусов.

в южной части +30+35 градусов.

Где пройдут дожди

Диденко рассказывает, что дожди с грозами завтра, 30 июня, вероятны ночью в центральных областях. Во вторник вечером дожди пройдут на крайнем Западе Украины.

Большая часть территории Украины будет принадлежать завтра сухой погоде.

«Уже сегодня, 29 июня, вечером грозовые дожди, кое-где с более сильными короткими ливнями и шквалом, ожидаются на севере, западе и кое-где в центральной части», — добавила Наталья Диденко.

Погода в Киеве

По словам синоптика, в Киеве сегодня вечером ожидается дождь с грозой и шквалистым ветром во время грозы. Завтра, 30 июня, в столице без осадков и жарко до +34 градусов.

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Когда жара спадет

«Жара еще продолжится, ослабление ее предусматривается 2 июля в западных областях, а 3-4 июля — на остальной территории Украины», — подытожила Диденко.

Напомним, в КОВА предупредили, что в ближайшие часы и до конца сегодняшних суток 29 июня на территории Киевской области ожидаются сильные грозы.

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