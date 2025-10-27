Когда отступят дожди и наладится погода: прогноз синоптика

В Украине еще будет тепло / © Pixabay

Начало новой недели в Украине будет прохладным и дождливым. В то же время, уже с четверга, 30 октября, ожидается потепление и прояснение в большинстве областей. А в конце недели украинцев ожидает более комфортная погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«27 октября в понедельник дожди пройдут в центральных областях (кроме Винницкой), на юге, востоке и Сумщине. В этих регионах также прогнозируется сильный юго-восточный ветер», — написала она.

На западе, севере и Винницкой области осадки маловероятны. Температура воздуха днем колеблется от +7…12°C. На юге и юго-востоке будет теплее — до +16°C.

«Первая половина недели будет оставаться прохладной, однако с четверга в большинстве регионов страны прогнозируется повышение температуры и уменьшение количества осадков», — добавила Диденко.

Напомним, в этом году октябрь большинства областей Украины начался с неустойчивой погоды: сильно колебалась температура, а местами осадки в несколько раз превысили месячную норму. Далее украинцев ждет существенное похолодание с заморозками.