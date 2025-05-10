Когда ожидать потепления в мае и каким будет лето 2025: прогнозы синоптиков

Погода в Украине / © Associated Press

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Синоптики рассказали, когда ожидать потепления в Киеве и регионах. Также они сделали прогноз погоды на лето 2025 года.

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Прогнозы синоптиков на май

По предварительным прогнозам синоптиков, с начала мая в некоторых областях Украины, а с середины месяца по всей стране, должно было установиться метеорологическое лето. Синоптикиня Наталья Птуха в интервью для NV предупредила о холодных атмосферных фронтах, которые принесут в Украину понижение температуры воздуха, ночью местами до заморозков, и дожди. Из-за их действия наступление метеорологического лета в стране переносится. По ее словам, после ночных заморозков 8 мая тепло все еще не будет. Будет дождь и 10 мая.

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«В стране будет преобладать пасмурная погода, хотя солнышко будет просматривать, но не так часто, как хотелось бы. 9 мая в северных областях местами возможны заморозки на поверхности почвы. Температура воздуха ночью +1…+7 на западе и севере, на остальной территории страны +6…+12. Днем 9-10 мая в западных и северных областях +7…+13, во всех других регионах уже 14…+20. Начиная с 12 мая синоптики ожидают изменения воздушных потоков, и это может повлиять на погоду и температурный режим — будет потепление, но не резкое», — отметила Птуха.

О том, что в субботу, 10 мая, будет дождь, говорит и метеоролог Игорь Кибальчич. Он отмечает, что неустойчивая и дождливая погода сохранится в южных, центральных и западных регионах. В западной части местами пройдут обильные осадки. На остальной стране без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем. +13 °С; в остальных регионах +14… +19 °С. В воскресенье, 11 мая, на большей части Украины пройдут дожди, порой значительные. Лишь в северных областях без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +2… +10 °С, днем +13… +18 °С, в западных и центральных областях +8… +13 °С.

Каким будет лето 2025 в Украине

Также синоптики уже берутся рассказывать, каким может быть лето 2025 года в Украине. Спрогнозировать, когда точно в Украину придет летняя погода, невозможно, но переход к летней температуре может произойти уже в мае. Об этом в интервью «Говорит Суханов» рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

«Последние декада мая и середина мая можно считать, что это уже лето. И там уже пошли интенсивные процессы: грозы, грады, шквалы, если обычно не будет вторжения холодного воздуха», — отметила синоптика.

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Она пояснила, что Украина находит в умеренных широтах, поэтому летом и зимой у нас происходят колебания температуры.

«В апреле-мае почти каждый год происходит вторжение арктического воздуха с севера, когда температура ночью снижается до 0° или до минусов, — объясняет Голеня.

Голеня добавила, как только уже будет активно тепло, температурный фон станет выше +20…+25°, если будет происходить перемещение атмосферных фронтов, то мы можем ожидать такие процессы, которые будут давать интенсивный рост конвективных облаков.

При этом наблюдаются грозы, может выпадать град, ливни также и перед этим процессом шкваловые ветры будут достигать опасных и стихийных значений. Также она добавила, что эти опасные явления, в частности град, будут происходить все чаще.

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«Если брать за многие годы — температурный режим становится выше. А чем выше температурный режим, происходит смена воздушной массы с горячей раскаленной. Ее сменяет холодная или прохладная летом воздушная масса. Поэтому этот процесс будет происходить», — заключила Голеня.

Ранее говорилось, что в ближайшие дни Украину накроют осадки , а в некоторых регионах ожидается резкое похолодание.