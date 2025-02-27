Когда ожидать снижения цен на овощи "борщевого набора": прогноз

Засуха и проблемы с погодой ударили по урожаю, в частности, овощей и зерновых, повышая цены на рынке.

Ухудшение погодных условий привело к потерям урожая борщевого набора, что отразилось на ценах на овощи.

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире "Мы Украина".

"Если мы говорим об овощах, которые были выращены под открытым грунтом — это та же ситуация и с зерновыми. Когда я отмечал проблемы с погодными условиями, из-за засухи мы потеряли значительное количество урожая борщевого набора. И фактически ту продукцию, которую можно было заложить на хранение, ее не так много качественно, и она не так много качественно.

По его словам, из-за недостаточного количества овощей на внутреннем рынке цены растут. Марчук отметил:

"Соответственно, когда у нас нет достаточного количества на внутреннем рынке, чтобы удовлетворить спрос, цены на него растут. Удалось нам стабилизировать определенную меру цены на картофель в пиковые моменты. А сейчас, к сожалению, мы видим, когда заканчивается старый урожай, но люди нуждаются в качественном, то качественное будет дороже", — сказал эксперт.

Он отметил, что благодаря обилию импортных овощей удалось стабилизировать цены. Ожидается снижение стоимости овощей под открытым грунтом с появлением ранних урожаев.

"Но в этот период времени сейчас довольно большое количество импортных овощей, поэтому удается стабилизировать цену. А именно те овощи под открытым грунтом мы будем видеть подешевевшими, когда появятся ранние овощи в конце мая", — резюмировал он.

Напомним, годовая инфляция в Украине за прошедший год выросла на 12%, в том числе в декабре она составила 1,4% (к предыдущему месяцу). Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Цены на продукты питания и жилищно-коммунальные услуги, образование и здоровье в 2024 году повысились, на одежду и обувь снизились. Экономисты говорят, что значительную роль в этом сыграли глобальные факторы.

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